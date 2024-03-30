عين على الحكم | تسلل وطرد وهدف ملغي من الزمن الجميل لبرشلونة!

الحكم قرر إلغاء الهدف بشكل مثير للجدل!

قرر الحكم ماتيو بوسكيتس الذي يدير مواجهة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني إلغاء هدف التقدم للنادي الكتالوني الذي جاء عن طريق رافينيا.

الهدف جاء بشكل رائع بعدما تناقل نجوم النادي الكتالوني الكرة عدة مرات وبدأوا الهجمة من منطقة جزائهم حتى أحرز رافينيا الهدف.

رافينيا كان متسللًا في بداية اللعبة، لكن اللاعب البرازيلي لم يكن متداخلًا ولم يقترب من الكرة في الأساس قبل أن يلمسها ليفاندوفسكي ومدافع النادي الخصم.

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لاحقًا احتسب الحكم بطاقة حمراء مباشرة ضد الحارس ألفارو فاياس الذي عطل فرصة هدف محقق لرافينيا بعدما راوغه خارج منطقة الجزاء فقام بعرقلته.

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جدير بالذكر أن برشلونة يخوض تلك المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد بثماني نقاط.