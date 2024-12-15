ماذا حدث؟

شهدت مباراة برشلونة وليجانيس التي احتضنها ملعب مونتجويك، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وبينما كان برشلونة متأخرًا بهدف نظيف في الدقيقة 60، حاول رافينيا التوغل من الجهة اليمنى، لكنه تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم أليخاندرو جونزاليس أي مخالفة.

أظهرت الإعادة التلفزيونية وجود مخالفة واضحة من لاعب ليجانيس لصالح رافينيا داخل منطقة الجزاء، لكن شكوكًا كبيرة حول خروج الكرة من الملعب (قبل الإعاقة)، إلا أن الحكم لم يحتسب (ضربة مرمى أو ركلة جزاء) وإنما أمر بمواصلة اللعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم تمر سوى 5 دقائق، وحاول جول كوندي التوغل داخل منطقة جزاء ليجانيس، لكنه تعرض لالتحام مع مدافع الخصم، ليسقط على الأرض.

لم يحتسب الحكم أي مخالفة، بينما أظهرت الإعادة التلفزيونية، وجود التحام بين قدمي مدافع ليجانيس (الذي لمس الكرة)، وكوندي، الذي سقط أرضًا والكرة في حوذته.

الغريب أن حكم تقنية الفيديو بوليدو سانتانا لم يستدع حكم الساحة في اللقطتين، ما أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.