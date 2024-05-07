عين على الحكم | باريس في موقف صعب .. رفض ضربة جزاء أمام دورتموند يثير الجدل

كرة على شعرة والحكم يرفض العودة لتقنية الفيديو..

يعاني باريس سان جيرمان الفرنسي من موقف صعب حاليًا في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الألمان نجحوا في التقدم في الدقيقة 50 بهدف ماتس هوميلس، ليعزز من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ويضع الفرنسيين في مأزق.

حتى جاءت اللقطة الجدلية في الدقيق 65 من عمر اللقاء، فبينما حاول عثمان ديمبلي التوغل لمنطقة الـ18 لدورتموند، تعرض لعرقلة، أشار معها الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو باحتساب ركلة حرة من على حدود المنطقة.

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مع إعادة اللقطة عبر الشاشات، تبين أن عرقلة ديمبلي كانت على حدود منطقة الجزاء بالفعل، لذا لم يستغرق الحكم الكثير من الوقت رافضًا مطالب لاعبي باريس بالعودة لمشاهدتها عبر تقنية الفيديو.

ورغم أن الركلة الحرة من منطقة خطيرة أيضًا إلا أن أسينسيو سددها في الحائط البشري، وأهدر فرصة التعادل على باريس.