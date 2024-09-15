ماذا فعل حكم المباراة؟

شهدت مباراة جيرونا وبرشلونة التي يحتضنها ملعب مونتيليفي مساء اليوم الأحد، أحداثًا مثيرة للجدل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

TOD

ففي الدقيقة 44 كانت هناك واقعة مثيرة للجدل، حين طالب لاعبو جيرونا بركلة جزاء بينما كانت النتيجة (2-0) لصالح البارسا، بداعي وجود لمسة يد على إينيجو مارتينيز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بدأت اللعبة من عرضية مميزة لجيرونا من الجهة اليسرى، حاول المهاجم بريان جيل استغلالها، لكن أليخاندرو بالدي كان له بالمرصاد، وسبقه إلى الكرة، التي اصطدمت بيد زميله مارتينيز، بينما كان في وضع لا يسمح له برؤيتها.

لم يحتسب الحكم ركلة جزاء في ظل قصر المسافة بين اللاعب والكرة وعودتها من زميله، ليواصل برشلونة مهمته بنجاح في الشوط الثاني ويعزز تقدمه.

وفي نهاية المباراة اختار الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه البديل فيران توريس لتدخل خشن على لاعب جيرونا، وهو قرار صحيح على الأرجح.

لكن المثير للجدل أن نفس تلك الكرة تكررت في مباراة برشلونة أمام رايو فاييكانو دون أن يشهر حكم الساحة وقتها أي بطاقة في وجه الخصم.

بيدري نفسه اشتكى من ذلك الأمر خلال تصريحات له بعد المباراة قائلًا: "لم أشاهد فيران توريس عندما خرج، لكن اللقطة نفسها تكررت ضد رايو فاييكانو ولكن وقتها لم يحصل لاعب المنافس على بطاقة حمراء".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، بينما يأتي جيرونا في المركز الثامن بـ7 نقاط.