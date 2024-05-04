عين على الحكم | هل هدف كريستيانو رونالدو باطل؟ .. وحقيقة ظلم الوحدة أمام النصر!

لقطات تحكيمية جدلية في لقاء النصر والوحدة

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أثار الهدف الثاني الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى نادي الوحدة الجدل، كما أن الفرسان سجلوا هدفًا قرر الحكم عدم احتسابه.

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رونالدو سجل هدفًا في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد عرضية أرسلها زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ليرتقي كريستيانو فوق المدافع ويدفعه ويسقطه أرضًا ثم يضع الكرة بالرأس في المرمى.

هدف رونالدو أثار التساؤلات حول صحته، بعدما قام بدفع مدافع الوحدة الذي سقط أمامه أرضًا، ليجد الأمر سهلًا أمامه لتسجيل الهدف في مرمى الوحدة.

وسجل النجم النيجيري أوديون إيجالو هدفًا في مرمى النصر في الدقيقة 15 لمصلحة الوحدة، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد رفضت احتسابه بداعي التسلل.

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ورفض حكم المباراة أيضًا إشهار البطاقة الحمراء في وجه أنسيلمو دي مورايس لاعب وسط الوحدة، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو.

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