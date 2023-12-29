عين على الحكم | ميتروفيتش غاضب .. رفض احتساب "ركلة جزاء" للهلال أمام الفيحاء

جدل تحكيمي في مباراة الهلال والفيحاء

SHAHID

شهد الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بطلها المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يواجه الفيحاء - حاليًا -، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، سقط ميتروفيتش داخل منطقة جزاء نادي الفيحاء؛ حيث طالب بركلة جزاء لمصلحة الزعيم الهلالي، بحجة وجود "شد" من مدافع الفريق المنافس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حكم المباراة راجع اللقطة، مع مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، قبل أن يقرر استمرار اللعب؛ دون احتساب ركلة جزاء للفريق الأزرق.

قرار الحكم؛ تسبب في غضب كبير للمهاجم الصربي، الذي دخل في حوار عنيف معه، حتى أثناء التوجه إلى غرفة الملابس؛ بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

SHAHID