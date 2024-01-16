عين على الحكم | ظلم أم تهاون من حسان تمبكتي؟ .. ضربة جزاء جدلية لعمان تهز شباك السعودية

عمان تقدمت مبكرًا، والسعودية تحاول البحث عن مخرج..

اشتعل الديربي العربي الآسيوي بين المنتخب السعودي ونظيره العماني مبكرًا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا قطر 2023، بسبب ضربة جزاء احتسبها الحكم الأسترالي شون إيفانز.

ما مرت إلا 12 دقيقة فقط من المباراة إلا وأطلق الحكم صافرته معلنًا احتساب جزائية لصالح محسن الغساني لاعب عمان، إثر عرقلة مدافع الأخضر حسان تمبكتي له داخل منطقة الجزاء.

اللقطة بدأت عندما كانت الكرة في الجهة اليمنى لصالح الأحمر وبينما كان يتهيأ حاملها لإرسال عرضية، كان تمبكتي يحاول اللحاق بالغساني الذي كان في طريقه من وسط الملعب لداخل منطقة الـ18، لكنه قام بجذبه من ذراعه لتعطيله عن الانفراد بالحارس أحمد الكسار، وهي اللقطة التي تأكد منها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونجح المنتخب العماني في التقدم بالهدف الأول بفضل هذه الجزائية، إذ سددها صلاح اليحيائي على يسار الحارس أحمد الكسار بنجاح.

يذكر أن الثنائي يقع في المجموعة الأخيرة، التي يتصدرها حاليًا المنتخب التايلاندي بثلاث نقاط بعد فوزه أمام قيرغيزستان.