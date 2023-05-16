عين على الحكم| حرب تصدم النصر .. حقيقة أكبر مساعدة للاتحاد في كلاسيكو الهلال

هل ساعد التحكيم نادي الاتحاد أمام الهلال ؟

حلقة جديدة من مسلسل الجدل التحكيمي في مباريات نادي الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، وهذه المرة في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

ويحل الاتحاد حاليًا، ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عن عدم صحة هدف النجم البرازيلي إيجور كورنادو، صانع ألعاب الاتحاد، في الشباك الهلالية، والذي جاء في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وأوضح ريشة في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن كورنادو، ارتكب خطأً ضد سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الزعيم الهلالي، قبل تسجيله الهدف مباشرة.

ومن ناحيته.. أكد المحلل التحكيمي الآخر فهد المرداسي في تصريحات مع شبكة "SSC الرياضية"، على صحة هدف كورنادو، معتبرًا أن لقطته مع سعود، مجرد احتكاك طبيعي.

جدير بالذكر أن نادي النصر، وصيف دوري روشن حاليًا، يتهم التحكيم دائمًا، بمساعدة العميد الاتحادي؛ للتتويج باللقب، في الموسم الرياضي الحالي.