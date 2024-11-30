هل تم حرمان النادي الكتالوني من نقاط المباراة الثلاث أمام لاس بالماس؟

طالب باو كوبارسي لاعب برشلونة بالحصول على ركلة جزاء خلال مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني خلال الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

الإعادات أظهرت أن مدافع لاس بالماس دهس قدم كوبارسي الذي أشار لمساعد الحكم بقطع جوربه ونزول الدماء وتغير وضعية الحذاء بما يؤكد الدهس.

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حكم المباراة أدريان كورديرو فيجا لم يذهب لرؤية اللقطة عبر تقنية الفيديو، فيما لم يكن معروفًا ما إذا كان حكم الفيديو قد استدعى حكم الساحة أم لا.

بعدها بأقل من 7 دقائق وبالتحديد في الوقت البديل عن الضائع من المباراة والذي قدر بثماني دقائق، كانت لقطة أخرى مثيرة للجدل تجاه باو فيكتور البديل.

مدافع لاس بالماس شد فيكتور من القميص كما أبدت الإعادات، لكن الحكم رأى فيه احتكاكًا عاديًا دون العودة لتقنية الفيديو أو الاكتراث لمطالبات فيكتور ولاعبي البلوجرانا.

وهزم برشلونة من لاس بالماس في مفاجأة مدوية على ملعب "مونتجويك" بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة قدم فيها الفريق الكناري وحارسه ياسبر سيليسين مستوى مبهرًا.