"عودوا إلى النادي".. كيف رد تين هاج على مستقبل جرينوود في يونايتد بعد البراءة؟

الشاب الإنجليزي جاهز لتدعيم كتيبة أولد ترافورد

تناول الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد آخر تطورات الوضع الخاص بلاعب الفريق ماسون جرينوود والذي تمت تبرئة ساحته تمامًا من تهمة الاغتصاب وإساءة معاملة امرأة.

وبات جرينوود متاحًا للمشاركة مع يونايتد، الأمر الذي سئل عنه تين هاج بوضوح في المؤتمر الصحفي بمباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم السبت.

وقال تين هاج: "لا أستطيع إضافة أي شيئ حيال الأمر، أفضل العودة لبيان النادي".

وأكد: "لا أملك أي شيء لقوله في الوقت الراهن، ولا أستطيع الإدلاء بأي تعليق عن العملية التي ستحدث، أحيلكم لبيان النادي ولا أستطيع إضافة شيئ".

"نحتفظ بخطوتنا التالية".. أول رد فعل من مانشستر يونايتد عقب براءة جرينوود رسميًا

وكان مانشستر يونايتد قد أفاد في بيان رسمي بأنه "يحتفظ بخطوته التالية" حيال إعادة جرينوود إلى الملاعب بعد تبرئته تمامًا من الاتهامات من قبل النيابة العامة للتاج البريطاني.