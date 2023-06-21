عودة نيمار إلى برشلونة .. طرف خفي يُحرك الصفقة ورفض تشافي!

نيمار في طريقه للعودة مجددًا إلى برشلونة

يتواجد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في قائمة العديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، البرازيلي يمتلك عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى عام 2027، لكن تم وضعه عدة مرات في قائمة الراحيلين عن النادي الفرنسي.

وظهرت مؤخرًا تقارير تضع نيمار في دائرة اهتمام برشلونة، مشيرة إلى أن النجم السابق للبلوجرانا يتطلع للعودة إلى المدينة الكتالونية ليعود ويجتمع في النادي الذي صنع التاريخ فيه إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز في وقت سابق.

وبحسب حساب تويتر "Barça Times" المهتم بأخبار برشلونة، يوجد شخصًا ذو تأثير في النادي الكتالوني يفكر في استعادة نيمار على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، حيث طلب من الأشخاص المقربين من البرازيلي التواصل مع النادي الفرنسي للتحقق مما إذا كانوا مستعدين لهذا الاحتمال.

ووفقًا لهذه المعلومات، لم يكن رد الأشخاص المقربين من باريس سان جيرمان سلبيًا.

وأضاف الحساب أن هذه الخطوة ستتم فقط إذا تمكن برشلونة من التخلص من بعض اللاعبين في الفريق وإذا تم تحقيق أولويات المدرب تشافي هيرنانديز، والتي تتمحور أساسًا حول لاعبي وسط الملعب، وخاصة لاعب دفاعي محوري بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس.

تتعارض هذه المعلومات مع رغبة تشافي، والتي أعلنها حتى علنًا، في تعزيز مراكز أخرى وعدم الاعتماد على التعاقد مع نيمار.

يصر المدرب على تعزيز خط الوسط بلاعب محوري عالي المستوى بالإضافة إلى رغبته في ضم مهاجم يمكنه اللعب في الثلاث مراكز الهجوم، وإن أمكن ضم ظهير أيمن كذلك، وقال تشافي بشكل صريح أنه لا يفكر في عودة نيمار.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مع اقتراب النادي الفرنسي من تعيين لويس إنريكي مدربًا للفريق، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لن يعد يرغب في الرحيل إلى أي مكان سيرغب فقط في البقاء بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمعه مع المدرب الإسباني.