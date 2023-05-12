عودة ميسي وبديل بوسكيتس.. حصيلة أول اجتماعات تشافي وديكو

ملفات هامة على طاولة البارسا

عقد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اجتماعًا هامًا مع زميله السابق في برشلونة والمرشح لمنصب المدير الرياضي للفريق الكتالوني، ديكو، على هامش استعدادات البلوجرانا للموسم الجديد وخصوصًا في ملف الانتقالات الصيفية.

جرى هذا الاجتماع وسط لفيف من أعضاء مجلس إدارة ومسؤولي برشلونة، وفيه تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالميركاتو.

سيعرض ديكو ومسؤولو برشلونة خطة النادي الكتالوني التي سيتم تقديمها بشكل كامل لرابطة الدوري الإسباني.

رحيل سيرجيو بوسكيتس ومدى جدواه في عملية إعادة ليونيل ميسي أمر كان على الطاولة بشكل كبير.

كما كان موقف مارتين زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسييداد على الطاولة لأن تشافي يرى فيه البديل الأبرز لبوسكيتس، مع تكلفة الصفقة قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب والمقدرة بـ 60 مليون يورو.