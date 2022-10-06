عودة ميسي إلى برشلونة .. وعد لابورتا الزائف الذي يتوقف على الأرجنتيني!

مستقبل ميسي حائر بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ويبدو أن الأمر سوف يطول قبل التعرف على مصير الأرجنتيني.

يعيش جمهور برشلونة الإسباني على حلم بعيد المنال، على الأقل حتى الآن، بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد إلى "سبوتيفاي كامب نو"، في رحلة أخيرة قبل تعليق حذائه إلى الأبد.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في صيف 2023، ويأمل النادي الباريسي أن ينجح في إقناع قائد منتخب الأرجنتين بالاستمرار لموسم آخر أو موسمين مع الفريق.

ميسي، وبعد المعاناة في موسم 2021-22 مع باريس سان جيرمان، يظهر بشكل مغاير تمامًا في موسم 2022-23، حيث تمكن من التأقلم وهو يساعد الفريق بالتسجيل والصناعة في العديد من المباريات سواء في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا.

ومؤخرًا، خرجت العديد من التقارير التي تتحدث عن رغبة جوان لابورتا رئيس برشلونة في استعادة ميسي من جديد، وأن يلعب بجوار البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداية من الموسم المقبل.

هل عودة ميسي إلى برشلونة ممكنة؟

عاطفيًا، فإن ميسي لا يمكن أن يتأخر عن تلبية نداء برشلونة، هذا بديهي بالنظر إلى أن "البلوجرانا" كان الفريق الذي احتضن الأرجنتيني منذ كان طفلًا، وتحول فيه إلى أسطورة كروية تاريخية.

لكن الأزمة التي تظل قائمة، تتمثل في وضع برشلونة الاقتصادي الذي لم يتحسن بالشكل الأمثل بعد.

صحيح أن وضع برشلونة الاقتصادي تحسن كثيرًا بعد تفعيل أربعة روافع اقتصادية خلال صيف 2022، لكن حد الرواتب في برشلونة حاليًا يصل إلى 656.4 مليون يورو سنويًا، وهو ما قد يعطل عودة ميسي مرة أخرى إلى النادي.

ومع أزمة الرواتب التي لا تزال قائمة، والتي أجبرت برشلونة على التخلص من عدد من لاعبيه قبل النجاح في تسجيل صفقات صيف 2022، فإن الوضع يحتاج إلى معجزة حقيقية من أجل عودة ميسي.

ولا يجب أيضًا إغفال عامل باريس سان جيرمان، الذي يريد الاحتفاظ بأحد أبرز نجوم الفريق في الوقت، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه أيضًا.

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باريس سان جيرمان لن يتخلى عن الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد أن شهدت علامة النادي الفرنسية التجارية ومبيعات قمصان النادي ازدهارًا واضحًا منذ لحظة التوقيع مع الأرجنتيني.

كما لا يجب أن نغفل أيضًا قدرة باريس سان جيرمان الاقتصادية المرعبة، التي مكنته من تجديد عقد كيليان مبابي، رغم أنه كان على أبواب ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد في صيف 2022.

بروباجندا زائفة!

كل يوم تقريبًا، تخرج تقارير صحفية كتالونية تتحدث عن رغبة لابورتا في استعادة ميسي من جديد، وكلها تؤكد أن الأرجنتيني سيحظى بتمثال في ملعب "كامب نو" بالإضافة إلى تنظيم مباراة تاريخية له عندما يحين موعد اعتزاله.

وتتمادى هذه التقارير وتؤكد أن لابورتا يتواصل مع ميسي من أجل تفعيل خطة العودة إلى برشلونة، وأن تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" يلعب دورًا حاسمًا في العملية برمتها.

كل هذه التقارير ربما يكون البعض منها حقيقيًا، وربما تكون مجرد دعاية زائفة، لمجرد إظهار لابورتا بصورة الرجل الذي يحارب من أجل عودة ميسي إلى برشلونة، على الرغم من أنه كان الشخص الذي ضحى به من الأساس من أجل محاولة تحسين وضع النادي الاقتصادي.

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عامل وحيد يحسم العودة العاطفية

الأمر هنا بديهي، العامل الوحيد الذي قد يحسم عودة ميسي إلى برشلونة، سيكون قرار "البرغوث" نفسه، الذي سيحدد مستقبله في الوقت المناسب بالنسبة له.

ميسي يحب برشلونة، هذه حقيقة لا تقبل أي نوعٍ من الجدال، لكن مسيرته الرياضية أيضًا بحاجة إلى عناية مميزة بالنظر إلى تقدمه في العمر، واقترابها من نهايتها، وهو ربما الأمر الذي قد لا ينجح برشلونة في توفيره له حاليًا.

حقيقة أن ميسي يملك مصيره بين يديه وأن عقده ينتهي في صيف 2023، تضع باريس سان جيرمان تحت ضغط واضح، لكنها في الوقت نفسه تمنح برشلونة أملًا في إمكانية أن يعود "البولجا" من جديد لارتداء اللونين الأحمر والأزرق.