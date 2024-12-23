عودة مبكرة ليامال تنعش آمال برشلونة في السوبر الإسباني!

أنباء سارة لجمهور برشلونة...

زفت تقارير صحفية خبرًا سارًا لجمهور برشلونة، بشأن إصابة لامين يامال، والتي تعرض لها قبل أيام، وإمكانية تعافيه منها بشكل سريع، وعودته للملاعب مبكرًا.

وكان يامال، قد تعرض إلى إصابة في أحد أربطة الكاحل الأيمن، أمام ليجانيس، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، ليتوقع البعض عدم مشاركته في كأس السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، في المملكة العربية السعودية، والذي ينطلق يوم 8 يناير المقبل، بمواجهة برشلونة، مع أتلتيك بيلباو، على أن يلعب ريال مدريد، أمام ريال مايوركا.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن يامال، من المنتظر أن يكون ضمن قائمة الفريق الكتالوني، والتي تسافر إلى السعودية، إلا أن مشاركته في نصف النهائي لازالت غير واضحة.

وأفاد التقرير إلى أن يامال صاحب الـ 17 عامًا، قد يشارك في المباراة لعشرين أو خمس وعشرين دقيقة في المباراة، في حال تحسن وضع أربطة كاحله الأيمن.

جدير بالذكر أن يامال، قد غاب عن مواجهة برشلونة، الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، والتي خسرها الفريق الكتالوني، بهدفين مقابل، ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الروخي بلانكوس المتصدر.