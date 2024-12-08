عودة فينيسيوس وغائب جديد.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام أتالانتا

قبل الموقعة الحاسمة..

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد للمواجهة الحاسمة خارج الديار عودة فينيسيوس جونيور ورودريجو، بعد تعافيهما من الإصابة، بينما غاب الظهير فيرلاند ميندي بعد إصابته في مباراة جيرونا أمس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

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حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - يوسف إنريكي - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - أندريس تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي أتالانتا في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.