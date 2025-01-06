عودة سريعة إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيل أعمال كييزا يحسم الجدل بكلمات واضحة!

ماذا قال فالي رمضان؟

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يرتبط اسمه الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم ينجح كييزا، الذي انضم لليفربول الصيف الماضي، في إقناع المدرب أرني سلوت بقدراته، ليشارك في 123 دقيقة فقط بمختلف المسابقات خلال 6 أشهر.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "نادي نابولي يستهدف التعاقد مع كييزا في الميركاتو الحالي، وسط ترحيب من اللاعب الذي يرغب في العودة لإيطاليا".

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لكن فالي رمضان وكيل أعمال كييزا، نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، في تصريح لـ"365scores": "نابولي لم يتفاوض على التعاقد مع كييزا في الشتاء".

وختم: "ليفربول لا ينوي الاستغناء عن اللاعب، ما يمكنني تأكيده أن كييزا مستمر مع ليفربول ويسعى للحصول على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة".

وانتقل كييز من يوفنتوس إلى ليفربول مقابل 12 مليون يورو في الصيف الماضي، لكنه تعرض لإصابة طويلة في بداية الموسم، ما أثر على حظوظه في المشاركة مع الفريق.