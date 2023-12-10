عودة جديدة لدوري روشن؟ اهتمام سعودي بحارس الزمالك

هل يعود محمد عواد للدوري السعودي؟

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد، أن حارس الزمالك محمد عواد، يحظى باهتمام أحد الأندية السعودية لتدعيم صفوفها في دوري روشن للمحترفين.

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ونقل موقعا "فيلجول" و"يلا كورة" عن مصدر مقرب من اللاعب، إن "أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات عواد".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين النادي السعودي والزمالك، من أجل التوصل لاتفاق حسم الصفقة".

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وختم المصدر: "عواد سبق وعقد جلسة مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وأبدى ترحيبه بتجديد عقده".

وينتهي عقد عواد مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري في صيف 2024 المقبل.

وشارك حارس الزمالك المنضم قادما من الإسماعيلي عام 2019، في 8 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مناسبات.

يشار إلى أن عواد خاض تجربة مع الوحدة السعودي في موسم 2018-2019، على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، وقدم أداء مميزا، إذ شارك في 27 مباراة بالدوري، خرج في 7 منها بشباك نظيفة، واستقبلت شباكه 34 هدفا.

SHAHID