عودة جارديم إلى الهلال؟ .. مفاجأة حاسمة في القرار الذي أدهش الملايين

هل يعود ليوناردو جارديم إلى الهلال؟

"إدارة نادي الهلال تسعى لإعادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم".. هكذا تفاجأ الملايين من عشاق قلعة الزعيم، في الساعات الأخيرة من مساء يوم الجمعة "19 مايو 2023".

صحيفة "ريليفو" الإسبانية أكدت على أن إدارة فهد بن نافل، وضعت جارديم، الذي قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، قبل إقالته، على رأس أولويتها؛ لتدريب الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم.

ولكن.. الإعلامي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، فجّر مفاجأة حاسمة، في مستقبل المدير الفني البرتغالي؛ بعد ارتباط اسمه بالعودة إلى الزعيم الهلالي.

وأعلن رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اقتراب ليوناردو جارديم، من التوقيع مع نادي الريان القطري.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن تواصل إدارة الريان، مع جارديم في الساعات الماضية؛ حيث تقدمت المفاوضات بين الطرفين، في انتظار الاتفاق النهائي؛ للتتوقيع على العقود.

جدير بالذكر أن جارديم، تولى تدريب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد الرحيل عن الهلال، ونجح في قيادته للتتويج بلقب دوري أدنوك 2022-2023.