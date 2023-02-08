عودة المتخاذل .. ميسي يُحبط باريس في وداع كأس فرنسا ضد مارسيليا!

ودع نادي باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا 2022-23 من دور الستة عشر، بعد الخسارة أمام غريمه مارسيليا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلودروم.
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ظهر في المباراة بالقميص رقم 10، بدلًا من رقمه الاعتيادي 30 الذي يظهر به بشكل منتظم مع الفريق الباريسي.
ميسي لم يتمكن من مساعدة فريقه على الفوز في "كلاسيكو فرنسا"، حيث ودع باريس سان جيرمان البطولة بخسارته الصادمة أمام مارسيليا.
ماذا قدم ميسي أمام مارسيليا في كأس فرنسا؟
شارك ليونيل ميسي أساسيًا في كتيبة المدرب كريستوف جالتييه أمام مارسيليا في دور الستة عشر من كأس فرنسا، وخاض المباراة بالكامل.
وبصورة إجمالية، لمس ميسي الكرة 86 مرة خلال المباراة، وقدم 58 تمريرة منها 46 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 79%.
ميسي قدم تمريرتين مفتاحيتين، لم تسفر أي منهما عن أهداف، حيث لم يسجل الأرجنتيني أو يصنع في المباراة.
ميسي سدد الكرة أربع مرات خلال مواجهة مارسيليا، لكن دون أي تكون أي تسديدة منها بين القائمين والعارضة، فيما قام "البرغوث" بست محاولات للمراوغة نجح في نصفها.
خسارة الاستحواذ كان الرقم الأبرز لميسي في مواجهة مارسيليا، حيث خسر الكرة 27 مرة خلال اللقاء، فيما تمكن من الفوز بأربعة صراعات أرضية من أصل 12 صراعًا.
اختيارات المحررين
- صنداي ومن أسقط النصر وبرشلونة ضحية لثلاثة .. أصحاب اللقطة الواحدة
- كلهم ذاقوا الكأس نفسه.. التاريخ الأسود لعمالقة أوروبا مع اللعب المالي النظيف!
- ريال مدريد تورط وشماتة هلالية .. ردود أفعال خسارة الأهلي أمام الملكي
- استسلام كلوب وعقد صلاح وصفقات فاشلة .. إليكم أسباب سقوط ليفربول!
- الدوسري جلاد والسعودية تنتقم .. ماذا قالت صحف البرازيل بعد فوز الهلال أمام فلامنجو؟