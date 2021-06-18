هل تعود الجماهير إلى المدرجات في موسم 2021-22؟

تعرف على كل ما يخص عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى في موسم 2021-22 بعد غيابها طوال الموسم ونصف الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم..

ما أسوأ متابعة مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري، فيروس كورونا حرم الساحرة المستديرة من أهم عامل يزيد من متعة وإثارة المباريات مهما كانت أسماء الأندية واللاعبين المتواجدين على أرض الملعب.

مع انتشار لقاح فيروس كورونا حول العالم والسيطرة إلى حد كبير على الوباء، بدأت مرة أخرى تبرز احتمالات عودة الجماهير إلى المدرجات بعد ما يزيد عن عام ونصف أقيمت خلالها كل المباريات بأبواب مغلقة.

بطولة يورو 2020 يُنظر إليها كبوابة لعودة الجماهير، حيث تواجد المشجعون في مدرجات الملاعب المختلفة بـ11 مدينة أوروبية مختلفة، ومعها عاد الأمل لعودة الجماهير إلى الدوريات أيضًا.

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في هذا التقرير من جول نجيب على سؤال هل تعود الجماهير مجددًا إلى المدرجات الموسم المقبل؟

متى تعود الجماهير إلى المدرجات في الدوري الإسباني؟

في نهاية الموسم الماضي 2020-21، سمحت الحكومة الإسبانية بعودة الجماهير في مناطق محددة بالأقاليم المُسيطر فيها على وضع فيروس كورونا، كإقليم فالنسيا.

عودة الجماهير آنذاك لم تكن كاملة، بل كانت بنسبة 5 آلاف مشجع كحد أقصى.

المفترض أن يستمر الأمر في الموسم الجديد، بحيث سيتم السماح للحضور الجماهيري بأعداد محدودة كخطوة مبدئية في بعض الأقاليم.

متى تعود الجماهير إلى المدرجات في الدوري الإنجليزي؟

كحال الدوري الإسباني، أعادت الحكومة البريطانية الجماهير إلى المدرجات في نهايات موسم 2020-21 بأعداد معينة، وكانت الجماهير تزين حقًا ملعب ويمبلي في نهائي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يقال بحسب الصحف أن هناك عملًا على استمرار الوضع على ما هو عليه في الموسم المقبل وزيادة الأعداد تدريجيًا في حالة أن نجحت تجربة يورو 2020 الراهنة في ويمبلي.

متى تعود الجماهير إلى المدرجات في الدوري الإيطالي؟

الوضع أصعب قليلًا في إيطاليا، فصحيح أن الحكومة وافقت على إعادة الجماهير في أواخر الموسم المنقضي، إلا أن الأعداد كانت أقل بكثير من إنجلترا وإسبانيا.

حتى الآن لم يصدر أي تأكيد أو نفي على استمرار حضور الجماهير في الموسم المقبل، وإن كان تواجد البعض في ملعب الأولمبيكو في يورو 2020 يمنح بوادر إيجابية من الناحية المبدئية.

متى تعود الجماهير إلى المدرجات في الدوري السعودي؟

أعادت المملكة العربية السعودية الجماهير إلى المدرجات في نهايات الموسم الماضي وفقًا لبروتوكول صارم، على أن يستمر الوضع هكذا في الموسم المقبل.

ويتضمن البروتوكول عددًا من الإجراءات الاحترازية كالتباعد ولبس الكمامات، منع التجمعات داخل المدرجات وعند الأبواب الداخلية والخارجية، على أن تتابع الجهات المعنية تطبيق الإجراءات.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بالحضور، إذ سيكون وفقًا لما يظهره تطبيق "توكلنا" ممن حصلوا على جرعتين لقاح، ومن حصل على جرعة واحدة، بجانب المتعافين من الفيروس، بشرط أن يكون قد مضى أقل من ستة أشهر منذ إصابته بالفيروس، بالإضافة إلى السماح لمن تزيد أعمارهم عن سبع سنوات وتقل عن 18 سنة، بشرط أن تكون حالتهم في التطبيق "غير مصاب أو غير مخالط".