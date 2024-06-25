عودة الأسطورة.. مفاجأة بشأن مصير تين هاج مع مانشستر يونايتد!

ماذا يحدث في أولد ترافورد؟

يبدو أن تحولًا مفاجئًا في مصير الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، داخل قلعة "أولد ترافورد"، في ظل التقارير الصحفية العديدة التي أكدت رحيله هذا الصيف.

وكان تين هاج قريبًا من مغادرة مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج الموسم الماضي، ودخلت إدارة الشياطين الحمر في مفاوضات مع بعض الأسماء لخلافته، قبل أن تتغير الأمور في الأيام الأخيرة.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "سيوقع تين هاج عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد، حيث اقترب الطرفان من الاتفاق على كل البنود".

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "وصلت محادثات النادي مع وكلاء تين هاج إلى المراحل النهائية هذا الأسبوع، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد".

وختم: "الجهاز الفني المعاون سيشهد تغييرات، حيث يتواجد رود فان نيستلروي، أسطورة مانشستر يونايتد، كمرشح قوي للعودة إلى النادي".