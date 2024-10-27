عواقب الكلاسيكو تلاحق أنشيلوتي.. صبر فلورنتينو بيريز بدأ في النفاد

"الموقف أصبح حرجًا"

تتواصل التداعيات السلبية لخسارة ريال مدريد موقعة كلاسيكو الأرض برباعية نظيفة في عقر داره أمام برشلونة أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "النتيجة القاسية كشفت عن ضعف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، ورفعت من قدر برشلونة، الذي أصبح المرشح الأوفر حظًا للفوز بالألقاب هذا الموسم".

وأضافت: "أقرب المقربين لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم جيدًا أن هزيمة الكلاسيكو ستظل عالقة في ذهنه طويلًا، كما أن هناك أمورًا تتعلق بالفريق الأول بدأت تزعجه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن "أنشيلوتي أصبح في دائرة الضوء بشأن احتمالية عدم الاحتفاظ بمنصبه، وضع المدرب الإيطالي أصبح حرجًا، رغم أنه يحظى بدعم الإدارة".

وختمت: "هذه الكارثة أمام برشلونة قد تغير المعادلة، هزيمة الكلاسيكو أساءت لسمعة النادي، وقد تسببت خسائر مماثلة أمام الغريم التقليدي في إقالة مدربين سابقين مثل رافا بينيتيز وجولين لوبيتيجي في عهد فلورنتينو، قد لا يكون هناك قرار فوري الآن، لكن العواقب واردة".