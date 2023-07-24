عن طريق الذئاب .. إشارة قوية من فولهام على انتقال ميتروفيتش للهلال

الهلال حسم الصفقة المنتظرة أخيرًا

لا داعٍ لأن تقلق جماهير الهلال بشأن صفقة المهاجم المنتظرة بعد اليوم، إذ حملت الساعات الأخيرة أخبارًا سعيدة وإشارات قوية على قُرب غلق هذا الملف بالتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

الزعيم تعاقد مع الثلاثي خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هذا الصيف، ومازال يبحث عن مهاجم بعد رفض روميلو لوكاكو الالتحاق به.

الهلال توصل لاتفاق مع المهاجم الصربي حول البنود الشخصية لعقده لكن عروضه المتكررة للنادي الإنجليزي واجهت رفضًا شديدًا بحجة التمسك باللاعب، إلا أن أحمد العجلان الصحفي في صحيفة الجزيرة أكد أمس موافقة فولهام على العرض الأخير المقدم من الهلال، خاصة مع ضغط اللاعب وغيابه عن المران في الأيام الأخيرة.

واليوم أفاد خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو أن فولهام توصل لاتفاق مع وولفرهامبتون على ضم مهاجمه راؤول خيمينيز، والذي فيما يبدو سيُعوض الراحل ميتروفيتش.

رومانو أكد أن فولهام توصل لاتفاق على شراء المهاجم من فريق الذئاب مقابل 5.5 ملايين جنيه استرليني، مشيرًا إلى أن العقود ستوقع رسميًا بعد الفحص الطبي المعتاد اليوم الإثنين.