عن طريق الآيس كريم ودروجبا .. مورينيو يبعث برسالة لاستقطاب هدف الشباب!

الساحر يخرج برسالة مبطنة

منذ قدومه إلى إيطاليا من بوابة روما، أصبح جوزيه مورينيو "الساحر الاجتماعي" بسبب شخصيته الطاغية التي تجذب أنظار المشجعين في كل مكان.

مورينيو يعتبر ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد أحد أهم أهدافه مع الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لذلك استخدم حسابه على موقع "إنستجرام" لمحاولة جلب النجم الإسباني لفريقه.

مورينيو نشر صورة شخصية له وهو يتناول آيس كريم بلاك بيري، وحدث ذلك خلال الساعة السابعة مساءً ليظهر الرقم 19 من خلفه وهو نفس رقم موراتا مع أتلتيكو.

ونشر مورينيو صورة أخرى علق عليها قائلًا:"في عام 2004 وقعت مع هذا المهاجم، لم يستطع التسجيل ولا العمل ولا القتال أو القيادة، ولكني كنت محظوظًا للفوز بثلاث بطولات للدوري الإنجليزي مع هذا اللاعب".

اللاعب المقصود بهذه الصورة التي أعجب بها موراتا عبر حسابه الشخصي هو ديدييه دروجبا، حيث جعل نفسه من أساطير تشيلسي والدوري الإنجليزي من خلال عمله مع مورينيو.

ورغم عدم تكافؤ المقارنة بالنسبة للبعض، بسبب معاناة موراتا من الافتقار لغزارة الأهداف، إلا أن مورينيو يسعى بكل الطرق للتعاقد معه هذا الصيف.

الأمر يبدو في غاية الصعوبة بسبب المنافسة الشرسة على المهاجم الإسباني الذي رفض عرضًا بـ120 مليون يورو من الشباب السعودي، بالإضافة لاهتمام بعض الأندية الإيطالية بضمه مثل يوفنتوس وإنتر.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة نجح في تسجيل 15 هدفًا وقام بصناعة 3 في 45 مباراة لعبها مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي.