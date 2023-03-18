"عنيد وكان أفضل من ميسي" .. الجماهير تكشف سر فشل رونالدو في الضربات الثابتة!

النجم البرتغالي يعاني!

تطرقت مجموعة من الجماهير عبر موقع تويتر للحديث عن سر فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل الركلات الثابتة خلال المباريات في السنوات الأخيرة.

جاء هذا بعد أن قام أحد الجماهير بنشر فيديو للنجم البرتغالي من تدريبات النصر السعودي وهو يسجل ضربة ثابتة وتعجب من سبب عدم تسجيله لها في المباريات.

shahid

أحد الجماهير كتب: "ذلك لأنه يحاول تسديد الكرة بالجزء الخلفي من قدمه ولا يقوم بجعلها تدور في طريقها للمرمى، ذلك هو السبب، لو نظرتم للمقطع سترى أنه يجعلها تلتف حول نفسها".

وأضاف آخر: "لا أعرف لماذا العند؟ لم تكن صدفة أن الركلة الثابتة الوحيدة التي سجلها مع يوفنتوس كانت الكرة تدور فيها حول نفسها نحو المرمى".

وغيرهم أكد أن عند رونالدو منح ليونيل ميسي الفرصة من أجل تجاوزه في عدد الكرات الثابتة التي سجلها، قائلًا: "لقد كان في يومًا ما أفضل من ليونيل في تلك الجزئية".

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول هدافي الدوري السعودي، برصيد ثمانية أهداف بعيدًا عن القمة بسبعة.