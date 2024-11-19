"عنصرية مقيتة تجاه سعود عبدالحميد" .. تصميم الاتفاق لدعم المنتخب السعودي أمام إندونيسيا يثير الاستياء!

مقصودة في ظل الحملة ضده أم الجمهور أساء الظن؟!

بينما أراد نادي الاتفاق السعودي دعم المنتخب الوطني الأول قبل مواجهة إندونيسيا، تعرض لهجوم جم على إثر التصميم الذي اختاره لفعل ذلك.

الأخضر خاض بالفعل مواجهة إندونيسيا عصر أمس الثلاثاء، وتلقى هزيمة تاريخية بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لكن قبل المباراة بساعات، نشر حساب الاتفاق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة كتب بها: "يلا صقورنا"، مع نشر تصميم لرجل يرتدي القميص الأخضر مع ابتسامة عريضة على وجهه أسمر اللون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا التصميم لم يعجب الكثيرين، إذ أنهم رأوا أنه يشبه سعود عبدالحميد؛ ظهير أيسر الأخضر ومحترف روما الإيطالي، ليس فقط بسبب الابتسامة العريضة، إنما كذلك لقصة الشعر المختارة في التصميم والتي تشبه طريقة تصفيف صاحب الـ25 عامًا لشعره.

واعتبر الكثيرون أن الحساب يحاول السخرية من سعود بطريقة ما، راكبًا موجة الهجوم على اللاعب في ظل غضب الهلاليين منه لرحيله عن الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي.

أحد الغاضبين كتب: "عنصرية مقيتة من حساب الاتفاق اتجاه لاعب المنتخب سعود عبدالحميد"، فيما علق آخر: "مرشح وبجدارة لجائزة التصميم الأسوأ لعام 2024"، قبل أن يضيف ثالث: "وش هالتهريج؟ أنتم تبغون تضحكون العالم علينا ولا كيف!!".

يذكر أن حاليًا ومع مرور ست جولات من التصفيات الآسيوية، تحتل السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متساوية مع إندونيسيا "المركز الثالث"، والبحرين "الخامسة"، والصين "السادسة"، فيما تتصدر اليابان الترتيب بـ16 نقطة، تليها أستراليا بسبع نقاط.