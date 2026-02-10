عندما ينقذ رأس المال الخاص ناديًا: ميلانو كنموذج لكرة القدم الحديثة

في قسم Cleats & Cashflows، نحلل هذا التطور. ننظر إلى الفرص التي يوفرها هذا النوع من الاستثمار، ولكن أيضًا إلى المخاطر التي ينطوي عليها. هذه الطبعة هي الجزء الأول من سلسلة مصغرة عن نادي ميلان. الآن بعد أن باع المستثمر Elliott Management حصته المالية الأخيرة الأسبوع الماضي، حان الوقت لنلقي نظرة على الفترة الكاملة التي شارك فيها Elliott في النادي.

لم تدخل Elliott كمالك نادي ذي رؤية مستقبلية، بل كمنقذ مالي. في عام 2018، استحوذت الشركة على النادي بينما كان ميلان يعاني من مشاكل مالية كبيرة وسوء إدارة. اختار Elliott الاستقرار بدلاً من الإثارة. ركزت الشركة على حل المخاطر المالية وتحسين التنظيم وإعادة بناء الأسس التجارية والرياضية للنادي. وقد كوفئت هذه الصبر في النهاية بلقب الدوري في موسم 2021/22، مما أدى إلى بدء عهد جديد لميلان.

غالبًا ما تتعرض الشركات الخاصة لانتقادات في عالم كرة القدم الدولي. يقول المعارضون أن المستثمرين يقوضون هوية الأندية ويجعلون كرة القدم تجارية للغاية. في Cleats & Cashflows، نلقي نظرة نقدية على هذا الرأي. تبحث هذه السلسلة في كيفية قيام المستثمرين، إذا تعاملوا مع الأمر بالطريقة الصحيحة، بتحقيق الاستقرار للأندية وحتى مساعدتها في بعض الأحيان على إعادة اكتشاف هويتها.

هذه الطبعة هي الجزء الأول من سلسلة من أربعة أجزاء حول تأثير المستثمرين على الناديين الرئيسيين في ميلانو: ميلان وإنتر. في كلتا الحالتين، لم يكن رأس المال الخارجي استثمارًا فاخرًا، بل كان إنقاذًا ماليًا ضروريًا. بالنسبة للناديين، أثبت هذا الدعم في النهاية أهميته في تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين الحوكمة، واستعادة فخر المشجعين بناديهم.

يركز الجزء الأول على إعادة بناء نادي ميلان تحت إدارة إليوت. المقال مهم بشكل خاص لأنه كُتب بعد فترة وجيزة من انفصال إليوت عن النادي. في الأسبوع الماضي، أُعلن أن شركة ريدبيرد كابيتال قد أعادت تمويل آخر قرض من إليوت. كان هذا القرض جزءًا من بيع النادي في عام 2022. وهذا ينهي رسميًا مشاركة إليوت في نادي ميلان.

توفر هذه اللحظة فرصة جيدة لإعادة تقييم دور إليوت في ميلان. على عكس الصورة النمطية للمستثمرين الأمريكيين الصارمين، يوضح مثال ميلان كيف يمكن لرأس المال المؤسسي - عند استخدامه بحذر - أن يساعد ناديًا كبيرًا سقط في الهاوية على تحقيق الاستقرار المالي، والعودة للمنافسة على أرض الملعب، وإعادة الفخر إلى مشجعيه.

برلسكوني: عصر ذهبي بأساسات ضعيفة

ميلان هو أحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم. فاز النادي بدوري أبطال أوروبا سبع مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، وتسعة عشر لقبًا وطنيًا، وكأس إيطاليا خمس مرات. وهذا يضع ميلان بين نخبة كرة القدم الأوروبية المطلقة.

لكن في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ هذا النجاح يبدو بعيد المنال. في يوليو 2018، استحوذت شركة إليوت مانجمنت على السيطرة الكاملة على النادي بعد أن فشل مالكه لي يونغ هونغ في سداد دين بقيمة 32 مليون يورو. كان هذا الاستحواذ نهاية لفترة صعبة بدأت قبل سنوات: ما يُعرف بـ"عصر المزاح". بين 2013/14 و2019/20، غالبًا ما كان ميلان ينهي الموسم في منتصف الجدول، بعيدًا عن المستوى الذي اعتاد عليه المشجعون. بالنسبة للعديد من المشجعين، بدا الأمر كما لو أن النادي فقد هويته.

وقد تعزز هذا الشعور بالحنين إلى الأوقات السابقة. تحت قيادة مالك النادي سيلفيو برلسكوني، اشتهر ميلان بطموحه وبريقه. فقد جذب اللاعبين الكبار، وقام باستثمارات ضخمة، وأقيمت المباريات في ملعب سان سيرو تحت أضواء كبار نجوم كرة القدم العالمية.

ولكن حتى في السنوات الأخيرة من النجاح، بدأت تظهر بالفعل شقوق في هيكل النادي. وراء الجوائز والإنجازات الرياضية الكبيرة كانت هناك مشاكل أدت لاحقًا إلى تراجع النادي.

بالنظر إلى الأسس المالية والرياضية لنادي ميلان خلال عهد سيلفيو برلسكوني، يتضح أن تلك المشاكل قد بدأت قبل ذلك بكثير.

عندما استحوذ برلسكوني على نادي ميلان في عام 1986 مقابل حوالي 10 ملايين يورو، أنقذ النادي من الانهيار. كان ميلان غارقًا في الديون، حتى أن مالكه السابق، جوزيبي فارينا، هرب من البلاد. قام برلسكوني على الفور بجعل النادي أكثر طموحًا، وبفضل استثمارات كبيرة، بنى ميلان ليصبح فريقًا من الطراز العالمي. جلب نجومًا، بما في ذلك الثلاثي الهولندي الشهير فان باستن وجوليت وريكارد. في الوقت نفسه، أصبح نجاح النادي مرتبطًا بشكل متزايد بطموحات برلسكوني التجارية والسياسية.

وقد اتضح ذلك في موسم 2001/02. أنفق ميلان 146.5 مليون يورو على لاعبين جدد، في حين لم يحقق سوى 18.3 مليون يورو من بيع اللاعبين. وهذا يعني استثمارًا صافيًا قدره 128.2 مليون يورو. تزامنت هذه النفقات مع عودة برلسكوني إلى منصب رئيس وزراء إيطاليا. لذلك، لم تكن الاستثمارات في ميلان مهمة من الناحية الرياضية فحسب، بل عززت أيضًا صورته الشخصية والسياسية. على الرغم من نجاح هذا النموذج من الناحية الرياضية، إلا أنه كان من الصعب الحفاظ عليه من الناحية المالية.

كان الاستقرار المالي لميلان يعتمد بشكل كبير على شركة برلسكوني Fininvest. لسنوات عديدة، كانت هذه الشركة تعوض خسائر النادي. في عامي 2010 و2011 وحدهما، دفعت Fininvest 71.7 مليون يورو و68.9 مليون يورو على التوالي لتغطية العجز. تظهر أرقام عام 2010 حجم المشكلة: حقق ميلان إيرادات بقيمة 227.7 مليون يورو، لكنه أنفق 329 مليون يورو. كان على المالك تعويض الفرق في كل مرة.

حتى في السنوات التي حقق فيها ميلان أرباحًا، كان من الواضح أن النادي لم يكن في وضع مالي سليم. كانت هذه الأرباح ناتجة بشكل أساسي عن بيع لاعبين كبار وليس عن عمليات تجارية مستقرة. على سبيل المثال، حقق بيع أندريه شيفتشينكو ربحًا قدره 31.5 مليون يورو. وجلب بيع كاكا 4.6 مليون يورو، بينما جلب بيع زلاتان إبراهيموفيتش وتياجو سيلفا معًا 5 ملايين يورو فقط. أظهر هذا مدى اعتماد ميلان على بيع اللاعبين الرئيسيين.

بالإضافة إلى ذلك، استثمر النادي القليل جدًا في تدريب الشباب. بالنسبة لنادٍ يتمتع بصحة مالية جيدة، غالبًا ما يكون تطوير المواهب الخاصة به أمرًا ضروريًا. لكن تحت قيادة برلسكوني، لم يتمكن ميلان من إدخال لاعبين شباب إلى الفريق الأول. لم ينجح ماتيا دي سكيليو في ذلك إلا في عام 2011. كان النجاح يتم شراؤه بشكل أساسي بدلاً من بنائه. عندما توقف الدعم المالي من المالك، أصبح من الواضح مدى ضعف النادي في الواقع.

في نهاية فترة بيرلسكوني، كان ميلان يعاني من ديون قليلة، لكن النادي كان يعمل بخسارة هيكلية. كان ميلان يخسر أكثر من 70 مليون يورو سنويًا وكان يعتمد كليًا على دعم المالك. عندما اختفى هذا الدعم، ظهرت المشاكل للعيان.

المغامرة الصينية الأوروبية: ديون كثيرة، وقليل من اليقين

في عام 2016، استحوذت شركة Sino-Europe Sports على نادي ميلان مقابل حوالي 600 مليون جنيه إسترليني. كان الهدف من هذه الصفقة هو إعلان بداية عهد جديد من النجاح. كانت هذه الصفقة جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا يقوم فيه المستثمرون الصينيون بشراء أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

في البداية، كان هناك قدر كبير من التفاؤل. في الصيف الذي أعقب الاستحواذ، أنفق ميلان أكثر من 200 مليون يورو على لاعبين جدد، بما في ذلك ليوناردو بونوتشي وأندريه سيلفا. ومع ذلك، في نهاية عام 2017، تغير الوضع فجأة. فرضت الحكومة الصينية قواعد أكثر صرامة على الاستثمار الأجنبي في الرياضة. مما زاد من صعوبة إرسال الأموال إلى الأندية الأجنبية.

كان لهذا الأمر عواقب وخيمة على نادي ميلان. فقد تم تمويل عملية الاستحواذ إلى حد كبير بأموال مقترضة. وعندما أصبح إعادة التمويل مستحيلًا وتعيّن سداد الديون، اندلعت أزمة كبيرة. في غضون عشر سنوات، تحوّل ميلان من بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2007 إلى نادٍ يعاني من مشاكل مالية، استحوذ عليه في النهاية صندوق التحوط الأمريكي إليوت مانجمنت.

شعر العديد من المشجعين أن هذا الأمر كان بمثابة إهانة. فقد شعروا أن هوية النادي قد تم التضحية بها من أجل المصالح المالية وأن ميلان قد وقع في أيدي مستثمرين متشددين من عالم المال. لكن تبين أن هذا الرأي لم يكن دقيقًا تمامًا.

الانتعاش تحت قيادة Elliott: الاستقرار بدلاً من الإثارة

تحت قيادة إليوت، بدأ نادي ميلان فترة من الانتعاش. ولم يتحقق ذلك من خلال إنفاق مبالغ كبيرة ومحفوفة بالمخاطر، بل من خلال الانضباط والهيكلية. وأصبح الاستقرار المالي أكثر أهمية من النجاحات السريعة. وحلت الحوكمة الرشيدة محل الفوضى، وحلت التخطيط طويل الأجل محل القرارات التي تحركها النوستالجيا.

نهج إليوت: من الأزمة إلى الاستقرار

غالبًا ما يُساء فهم دور إليوت. لم تستحوذ الشركة على النادي لتحقيق ربح سريع أو لفرض رؤية رياضية. كان على إليوت التدخل لأن ميلان كان يعاني من عدم استقرار مالي وكان بقاء النادي في خطر.

استندت خطة إليوت للإنعاش إلى ثلاثة أهداف رئيسية:

القضاء على أكبر المخاطر المالية

تحسين الحوكمة والتنظيم

تعزيز الإيرادات التجارية المستقرة

قبول الخسائر لإنقاذ النادي

تُظهر الأرقام المالية من 2018 إلى 2020 أن ميلان لم يكن في وضع مالي جيد في سنواته الأولى تحت إدارة إليوت.

كانت الخسائر التشغيلية كبيرة:

موسم 2017/18: خسارة تقارب 99 مليون يورو

موسم 2018/19: خسارة تقارب 132 مليون يورو

موسم 2019/20 (جزئيًا بسبب COVID-19): خسارة تقارب 187 مليون يورو

من المهم ملاحظة أن هذه الخسائر لم يتم تغطيتها بديون جديدة أو بيع أصول النادي. بدلاً من ذلك، عوضت إليوت العجز بأموالها الخاصة. استثمرت الشركة:

حوالي 265 مليون يورو في 2018/19

حوالي 145 مليون يورو في 2019/20

تبددت مخاوف المشجعين من أن إليوت ستستنزف موارد النادي. فقد تصرفت إليوت كمستثمر يرغب في استقرار النادي وتأمين مستقبله. وكان جزء مهم من ذلك هو تعزيز علامة AC Milan التجارية وزيادة الإيرادات التجارية.

الإيرادات التجارية: الاستقرار أولاً، ثم النمو

لو أن إليوت حاول فقط حماية النادي من المخاطر، لكان من المحتمل أن تتعثر الإيرادات. لكن في الواقع، حدث العكس. تظهر الأرقام المالية لنادي ميلان أن النادي تحول بوعي من نموذج غير مستقر وغير مستدام إلى طريقة أكثر استقرارًا لتوليد الإيرادات.

أدخل إليوت استراتيجية جديدة تركز على زيادة الأنشطة التجارية للنادي. كان الهدف هو تحقيق إيرادات مستقرة وطويلة الأجل من خلال عقود الرعاية والشراكات التجارية.

خلال السنوات الخمس التي شارك فيها إليوت مع النادي:

زادت عائدات الرعاية من حوالي 38 مليون يورو في 2018/19 إلى حوالي 58 مليون يورو في 2021/22

تضاعفت الإيرادات التجارية والعوائد من حوالي 11 مليون جنيه إسترليني إلى حوالي 25 مليون جنيه إسترليني

ارتفعت إيرادات حقوق البث بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحسن الأداء الرياضي، لتصل إلى أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني في 2021/22

لم يحدث هذا النمو من تلقاء نفسه. استثمرت إليوت في مديرين تجاريين ذوي خبرة وجعلت المنظمة أكثر احترافية. تم تعيين كاسبر ستيلسفيغ (الذي يتمتع بخبرة في مانشستر يونايتد وفولهام) وجيمس موراي (الذي كان يعمل سابقًا في أرسنال). كان هدف إليوت هو جعل ميلان أقل اعتمادًا على الدخل العرضي وضمان نمو تجاري هيكلي بدلاً من ذلك.

كان هناك لحظة مهمة أخرى وهي إعادة تقييم علامة "ميلان" التجارية في عام 2022. قام النادي بتقييم العلامة التجارية بنحو 174 مليون يورو وأدرجها كأصل غير ملموس في ميزانيته العمومية. تم ذلك وفقًا للقانون الإيطالي وحسّن الوضع المالي للنادي ومصداقيته. ومع ذلك، لم ينتج عن ذلك أي أموال إضافية أو مزايا ضريبية.

بمعنى آخر، عززت هذه الخطوة الصورة المالية للنادي دون تغيير سيولته النقدية. وهذا يتماشى مع استراتيجية إليوت، التي ركزت على الاستقرار بدلاً من الأرباح السريعة.

الاستثمارات الرياضية كاستراتيجية مالية

لم يكن إليوت ينظر إلى الاستثمارات في اللاعبين على أنها نفقات عادية، بل كوسيلة لجعل النادي أقوى وأكثر استقرارًا. لا ينبغي أن يقتصر دور الفريق الجيد على تحقيق النجاح الرياضي فحسب، بل يجب أن يساهم أيضًا ماليًا في مستقبل النادي.

لتحقيق ذلك، تم إعادة هيكلة المنظمة الرياضية بشكل شامل. تم منح أيقونة النادي باولو مالديني دورًا مهمًا في السياسة الفنية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين هندريك ألمشتات، الذي يتمتع بخبرة في جولدمان ساكس وشركة الاستثمار 3i، لتطوير نظام استكشاف المواهب وتحليلها استنادًا إلى البيانات. لم يكن هذا اختيارًا عاطفيًا، بل خطوة واعية نحو الإدارة الاحترافية.

وقد تجلى هذا النهج أيضًا في قرارات العقود. قرر نادي ميلان عدم تجديد العديد من العقود المكلفة، حتى لو كان ذلك يعني خسارة لاعبين كبار. وأشهر مثال على ذلك هو جانلويجي دوناروما. على الرغم من مكانته كلاعب موهوب ومنتج شاب، غادر النادي في انتقال مجاني إلى باريس سان جيرمان لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد. من الناحية الرياضية، كانت هذه خسارة، ولكن من الناحية المالية، ظل النادي وفياً لاستراتيجيته: لم يرغب ميلان في توقيع عقود من شأنها أن تشكل مخاطر طويلة الأجل.

في الوقت نفسه، ركز النادي بشكل أكبر على اللاعبين الشباب. وهذا جعل ميلان أقل اعتمادًا على النجوم الأكبر سنًا ذوي الرواتب المرتفعة، مثل ليوناردو بونوتشي. لم يكن الهدف هو تقليل الإنفاق، بل زيادة المرونة. عادةً ما يكون رواتب اللاعبين الشباب أقل، ويمكن بيعهم لاحقًا بربح، مما يمنح النادي مساحة أكبر للاستثمار.

تنعكس هذه الاستراتيجية بوضوح في الأرقام. في أكتوبر 2020، على الرغم من وجود زلاتان إبراهيموفيتش، كان ميلان يمتلك أصغر فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. كان متوسط عمر الفريق 24.5 عامًا. لم يكن هذا مصادفة، بل جزءًا من استراتيجية واضحة لربط الأداء الرياضي والاستقرار المالي بشكل أفضل.

الاستثمار مع التحكم في التكاليف

لم يعني التركيز على اللاعبين الشباب أن ميلان استثمر أقل. في موسم 2018/19 وحده، أنفق النادي أكثر من 150 مليون يورو على حقوق اللاعبين. واصل إليوت الاستثمار، ولكن في الوقت نفسه حافظ على سيطرة صارمة على تكاليف الرواتب.

أدى هذا المزيج من الاستثمارات المستهدفة والانضباط في الرواتب والاستكشاف القائم على البيانات إلى تحسين الأداء الرياضي دون تكرار المشاكل المالية التي واجهها النادي في الماضي.

تظهر بيانات الرواتب ذلك بوضوح. في حين نمت الإيرادات بقوة بعد جائحة فيروس كورونا، ظلت تكاليف الرواتب دون تغيير تقريبًا. وفقًا لتحليل Football Benchmark، ارتفعت الرواتب بشكل طفيف فقط بين 2019/20 و 2021/22، من 145 مليون يورو إلى 148 مليون يورو.

كما انخفضت تكاليف الاستهلاك على الانتقالات من حوالي 95 مليون يورو في عام 2020 إلى 63 مليون يورو في عام 2022. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن ميلان ركز بشكل أكبر على اللاعبين الشباب وتطوير مواهبهم.

في الوقت نفسه، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع بكثير. في نفس الفترة، ارتفعت الإيرادات الأساسية للنادي - أي باستثناء الإيرادات من مبيعات اللاعبين - من 164 مليون يورو إلى 287 مليون يورو. وهذا يمثل نموًا قدره 123 مليون يورو، أو 75٪.

أدى هذا التطور إلى تغيير جذري في النموذج المالي لنادي ميلان. في موسم 2019/20، كان 88% من الإيرادات لا يزال يذهب إلى الرواتب، وهو ما كان يمثل مخاطرة مالية. بحلول عام 2022، انخفضت هذه النسبة إلى 52%، وهو مستوى يعتبر صحيًا وتنافسيًا.

الخلاصة: إعادة بناء النادي

يُظهر الفرق بين الإيرادات المتزايدة بسرعة والتكاليف المستقرة كيف قام إليوت بإصلاح النادي هيكليًا. لم يسع المستثمر إلى تحقيق ربح سريع، بل أراد أن يجعل ميلان جذابًا مرة أخرى للمالكين والمستثمرين المستقبليين.

من خلال استيعاب الخسائر، وإضفاء الطابع الاحترافي على الإدارة، وزيادة الإيرادات التجارية، أرسى إليوت أسس النمو المستدام. لولا هذه الفترة من الإصلاح المالي والتنظيمي، لما كان هناك مستقبل مستقر ولا بيع ناجح للنادي.

عندما جلبت الاستقرار النجاح الرياضي

لا تؤدي الإصلاحات المالية على الفور إلى نتائج أفضل على أرض الملعب. في كرة القدم، غالبًا ما يستغرق الأمر عدة مواسم قبل أن تظهر التغييرات التي تحدث وراء الكواليس في الأداء الرياضي. كان هذا هو الحال أيضًا في ميلان تحت قيادة إليوت. ولكن مع ازدياد الاستقرار المالي للنادي وتحسن التنظيم، بدأت النتائج على أرض الملعب تتحسن ببطء ولكن بثبات.

عاد ميلان إلى كرة القدم الأوروبية في موسم 2020/21 وحصل على المركز الثاني في الدوري الإيطالي في ذلك العام. كما وصل النادي إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في كل من 2018/19 و2019/20. لم تكن هذه قمم عرضية، بل علامات على أن ميلان كان يزداد قوة تدريجياً مرة أخرى. جاءت الذروة في موسم 2021/22، عندما توج النادي بطلاً لإيطاليا. لم يكن هذا اللقب بمثابة نجاح مفاجئ، بل كان نتيجة عدة سنوات من إعادة البناء الحذرة.

لم يتحقق انتعاش ميلان من خلال صفقة انتقال كبيرة أو مغامرة محفوفة بالمخاطر. بل كان ذلك نتيجة انخفاض الضغوط المالية، واتخاذ خيارات أكثر وضوحًا، وزيادة الثقة داخل النادي. مع استقرار الوضع المالي، تمكن ميلان من التحلي بالصبر في تشكيل الفريق، وتطوير اللاعبين، ودعم الجهاز الفني.

وقد ثبت أن هذا الصبر كان ضروريًا. فقد منح الهدوء داخل النادي المدرب ستيفانو بيولي والمدير الفني باولو مالديني الوقت الكافي لبناء مشروع رياضي متماسك. وهذا ما سمح لميلان بالعمل على الاستمرارية دون الحاجة إلى البدء من جديد مرارًا وتكرارًا. وبذلك، أظهرت شركة إليوت أن المستثمرين الخاصين لا يركزون بالضرورة على النتائج السريعة فقط. في هذه الحالة، ساهم الاستقرار المالي في تحقيق النجاح الرياضي.

وتؤكد الأرقام المالية هذه الصورة أيضًا. في موسم 2021/22، ارتفع حجم مبيعات ميلان بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق. وهذا جعل ميلان النادي الوحيد بين الأندية الإيطالية الكبرى التقليدية الذي حقق نمواً في ذلك العام. كما سجل النادي أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاستهلاك (EBITDA) إيجابية بلغت حوالي 30 مليون يورو وخفض ديونه الصافية من 101 مليون يورو إلى حوالي 28 مليون يورو. عزز الأداء الرياضي والاستقرار المالي بعضهما البعض، تماماً كما كان يهدف إليوت.

عندما فاز ميلان أخيرًا بلقب الدوري، لم يكن ذلك بمثابة معجزة، بل كان نتيجة منطقية للسياسة المتبعة. استعاد النادي هيكله واستقراره.

جاهز لعصر جديد

لم يكن لقب الدوري 2021/22 مجرد نهاية لـ 11 عامًا من عدم الفوز بالبطولة. بل كان أيضًا اللحظة التي اعتبر فيها إليوت أن عمله في ميلان قد اكتمل. ليس لأن الفوز بالبطولات كان الهدف الرئيسي، بل لأنه أظهر أن النادي قد استعاد عافيته المالية والتنظيمية والثقافية.

لم يحاول إليوت تغيير هوية ميلان، بل سعى إلى تعزيزها. من خلال منح رموز النادي مثل باولو مالديني دوراً مهماً وإعادة الاستثمار في تنمية الشباب وثقافة النادي، وجد ميلان توازناً بين التقاليد والتحديث. لم يحاول النادي إجبار نفسه على البقاء في الصدارة، بل أعاد بناء هويته بوضوح تدريجياً.

عندما غادر إليوت، لم يعد ميلان يعتمد على المساعدة المالية الطارئة من المساهمين. استعاد النادي قدرته التنافسية ونموه التجاري وتنظيمه الاحترافي. ومن المثير للاهتمام أن الذروة الرياضية تزامنت مع نقل الملكية. ليس لأن إليوت أراد تحقيق ربح سريع، بل لأن عملية الاستقرار قد اكتملت. لم يكن الفوز بالدوري الإيطالي مجرد ضربة حظ، بل كان نتيجة استراتيجية تم تنفيذها بعناية على مدى سنوات عديدة.

لذلك، لم يكن بيع النادي إلى RedBird Capital خطوة محفوفة بالمخاطر، بل خطوة منطقية تالية. لم يسلم إليوت ناديًا ضعيفًا، بل منظمة جاهزة لمزيد من النمو. انتقل ميلان من الاستثمار من أجل البقاء إلى الاستثمار من أجل النمو.

حتى بعد البيع، ظل تأثير إليوت واضحًا. يُظهر إعادة تمويل القرض الذي قدمه إليوت في ذلك الوقت أن ميلان يُنظر إليه الآن على أنه منظمة مستقرة وموثوقة ماليًا. هذا تأكيد هادئ ولكنه واضح للتغييرات التي تم تنفيذها.

كما لخص جوردون سينجر: "نحن فخورون بما حققه ميلان منذ استحواذ إليوت على النادي في عام 2018. تحت إدارة إليوت ولاحقًا ريدبيرد، تحسنت الأداء المالي والرياضي بشكل كبير، وفاز النادي بجوائز مهمة، بما في ذلك لقب 2021/22. إدارة نادٍ مثل ميلان مسؤولية كبيرة، ونتمنى لريدبيرد كل النجاح في المستقبل".

لم يفز Elliott بأي مباريات لصالح ميلان نفسه. لكنه ضمن أن يكون النادي مرة أخرى في وضع يسمح له بالفوز بها.

الجزء التالي من هذه السلسلة المصغرة، الذي سيُنشر في وقت لاحق من هذا الشهر، سيركز على كيفية استحواذ RedBird على هذه المؤسسة ومحاولتها البناء عليها. وبذلك، يتحول التركيز من الاستقرار إلى النمو وتطوير وسائل الإعلام وخلق قيمة طويلة الأجل في مرحلة جديدة لـ AC Milan.



