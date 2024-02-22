"عندما يتحد اللاعبون يتحد العالم!" جيني هيرموسو تستخلص العبر من "قبلة روبياليس"

الملف الذي شغل عالم كرة القدم النسائية..

كان يفترض أن يكون عام تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم 2023 أمرًا رائعًا، لكن لم يمض العام إلى الآن ولا حديث إلا عن شيء آخر في عالم الكرة النسائية.

الحديث هنا عن ملف "قبلة روبياليس" الشهيرة التي تلقتها عن غير رضا، لاعبة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، وتسببت في رحيل لويس روبياليس عن منصبه رئيسًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأدلت هيرموسو بتصريحات للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم "فيفبرو" حول الواقعة، مشيدة بما أسمته "وحدة إسبانيا" تجاه ملف روبياليس، إضافة إلى ملف المدرب السابق لـ"لاروخا" خورخي فيلدا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت في تصريحاتها: "كان من المهم ألا تشعر بالوحدة في لحظة يمكن أن تكون فظيعة في حياتك، ويصعب التكيف معها. حقيقة أن هناك الآلاف من اللاعبين معك تعني أنك أنت على الطريق الصحيح، وأن لديك العديد من الأشخاص خلفك الذين يدفعونك لمواصلة القيام بما تشعر أنك ترغب في القيام به، وبالنسبة لي، كان ذلك مهمًا جدًا لأنه جعلني أشعر بالحماية".

وأضافت هيرموسو: "الوحدة هي أهم شيء، لقد رأينا بالفعل أنه عندما يتحد اللاعبون، يتحد العالم، لا يمكن إيقاف ذلك. أعتقد أن الأمر سيستغرق منا سنوات عديدة، لكن الناس يدركون بالفعل ويحملون في أذهانهم حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه المستقبل".

وختمت: "إسبانيا شكلت سابقة. وحدة اللاعبين تعني أنه كان هناك أشياء قبل الحادث وأشياء بعده، هذه الوحدة تضمن أن بعض المواقف التي تضرنا في النهاية وتضر الرياضة بشكل عام لن تتكرر".