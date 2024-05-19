فيديو | عناق حار مع صلاح وإعلان غير مسبوق عن سلوت.. هكذا ودع يورجن كلوب ليفربول!

هتف باسم المدرب الجديد

ودّع يورجن كلوب مدرب ليفربول، جماهير ولاعبي فريقه في ملعب آنفيلد، بعد الفوز على وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن كلوب رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة تاريخية بدأت في 2015، توّج خلالها بكل البطولات الممكنة (باستثناء الدوري الأوروبي).

وسجل ثنائية ليفربول في مباراة كلوب الوداعية كل من "أليكسيس ماك أليستر وجاريل كوانساه، ليرفع الفريق رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثالث.

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وحسب مقطع فيديو نشرته منصة "بي إن سبورتس"، ظهر كلوب وهو يودّع الجماهير واللاعبين، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، الذي خصّه بعناق حار.

وفي كلمته عقب المباراة، بينما كان ممسكًا بمكبر الصوت، هتف كلوب معلنًا تولي آرني سلوت المهمة كمدرب جديد لليفربول.