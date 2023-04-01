عمولة ضخمة .. وثيقة تكشف القيمة الحقيقية لصفقة إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي!

قيمة الصفقة أثارت حالة من الجدل لفترة طويلة

إرلينج هالاند هو النجم الأول للدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم بفضل مستوياته المبهرة وأهدافه الغزيرة، ولكن كم دفع مانشستر سيتي لضمه؟

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول قيمة صفقة انتقال اللاعب من بوروسيا دورتموند إلى سيتي الصيف الماضي، خاصة بعد وفاة وكيل أعماله مينو رايولا.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن سيتي دفع مبلغ 40 مليون يورو كعمولات لوالد اللاعب آلف إنجه هالاند ووكيلة أعماله الجديدة رافائيلا بيمينتا وفقًا لبعض الوثائق التي ظهرت بالاتحاد الإنجليزي.

وهو ما يجعل قيمة الصفقة الكلية تصل إلى 100 مليون يورو، بحصول دورتموند على 60 مليونًا نظير التخلي عن المهاجم البالغ من العمر 22 سنة.

وفي سياق متصل كشفت "تايمز" عن قيام أندية الدوري الإنجليزي بدفع أكثر من 361 مليون يورو لوكلاء اللاعبين خلال هذا الموسم فقط.

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 42 هدفًا وقام بصناعة 5 أهداف في 37 مباراة لعبها في الموسم الأول له مع مانشستر سيتي حتى الآن.