عموري يبدأ المرحلة الرابعة من التأهيل ويقترب من العودة

عموري يعمل حالياً على التأهيل من الإصابة القوية التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي للركبة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن اقتراب اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، من دخول مرحلة جديد في العلاج.

عموري يعمل حالياً على التأهيل من الإصابة القوية التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه الهلال أمام الشباب بالدوري الأول من الدوري السعودي للمحترفين.

التقارير أشارت إلى أن عموري أصبح قريباً من إتمام المرحلة الثالثة من برنامج التأهيل، الذي دخله بعد جراحة الرباط الصليبي للركبة.

يا هلا بديربي جدة🔥🔥، وقمة منتظرة بين #الشباب و #النصر، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.🚀 pic.twitter.com/s2AFoeHzHg — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

المرحلة الثالثة تركز فيها العلاج على تكثيف التقوية العضلية للركبة، ويشرف عليها الجزائري أعمر مهدان، طبيب الفريق.

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ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب مرحلة جديد، حيث سيدخل في المرحلة الرابعة، التي تهتم بالجري وتمارين الجهد المتدرجة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد المرحلة الرابعة تنتظره مرحلة خامسة وأخيرة تمهد للعودة إلى الملاعب عبر برنامج تدريبات لياقية مناسب تدخل الكرة فيه.