صنع فرصتين وعانى هجوميًا .. عمر مرموش بوجه باهت في وداع فرانكفورت لكأس ألمانيا على يد لايبزيج

ماذا قدم مرموش ضد لايبزيج؟

لم يتمكن النجم المصري عمر مرموش من إنقاذ فريقه آينتراخت فرانكفورت، من وداع بطولة كأس ألمانيا على يد لايبزيج، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

وخسر فرانكفورت على يد لايبزيج بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت في دور ثمن النهائي، ضمن منافسات بطولة الكأس، ليودع البطولة.

ماذا قدم مرموش أمام لايبزيج؟

الفرصة الوحيدة التي شكل فيها عمر مرموش الخطورة على مرمى لايبزيج، كانت في الشوط الأول، بعد جملة مع ماريو جوتزه، ولكن حكم المباراة احتسب الكرة تسلل.

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ولم يقدم عمر مرموش المستوى المعهود له في المباراة، في ظل الرقابة الدفاعية المركزة عليه، ليخرج من المباراة دون أن يُسجل أو يصنع أي هدف.

أرقام عمر مرموش أمام لايبزيج

وشارك مرموش بصفة أساسية في مباراة فرانكفورت ضد لايبزيج، واستكمل المواجهة حتى آخر دقيقة، وحصل على تقييم 6.9 من شبكة "سوفا سكور".

لم يُسدد عمر مرموش الكرة ولا مرة طوال المباراة، وقام بـ7 مراوغات منها 4 صحيحة، ولمس الكرة 46 مرة، ودقة تمريراته هي 92%.

وصنع عمر مرموش فرصتين للتهديف لم يتم استغلالهما، وأرسل 6 عرضيات جميعها صحيحة، فقد الاستحواذ 16 مرة، ووقع في التسلل مرة واحدة.