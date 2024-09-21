مطاردة عمر السومة وتسديدة بالمدرجات .. عبد الرزاق حمد الله يقود الشباب للفوز على التعاون!

حمد الله يتألق ويُسجل لأول مرة بقميص الليوث

قاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه الشباب لتحقيق الفوز على نظيره التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة “نحلم ونحقق”، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

حمد الله، صاحب هدف المباراة الوحيد، افتتح أهدافه بقميص الليوث، وحقق العديد من الأرقام الرائعة نستعرضها خلال السطور التالية:

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هدف وتسديدة في المدرجات

افتتح حمد الله ملف التهديف مع الشباب، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 25 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار ميلسون حارس التعاون.

وبهذا الهدف، وصل عدد أهداف حمد الله من ركلات الجزاء إلى 43 من أصل 51 ركلة سددها، في رقم رائع لمهاجم الليوث.

وحرص المهاجم المغربي على الاحتفال بالهدف الذي سجله، عن طريق رفع قميص زميله فهد المولد الذي يُعاني من حالة صحية حرجة، بسبب سقوطه من شرفته.

وأطلق عبد الرزاق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، ولكنها جاءت إلى خارج الملعب تمامًا، ليكون مكانها هو المدرجات!

وكاد حمد الله أن يُضيف الهدف الثاني له وللشباب بالدقيقة 90+2، لولا تألق مايلسون حارس التعاون، الذي تصدى للفرصة الخطيرة للنجم المغربي.

GOAL

حمد الله يواصل مطاردة عمر السومة

نجح حمد الله في تسجيل أول هدف له بقميص الشباب، وذلك بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الاتحاد.

هدف حمد الله جعله يقترب من عمر السومة في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، حيث كسر النجم المغربي حاجز الـ150 مساهمة، بعدما سجل الهدف رقم 151، فيما يتصدر السومة القائمة برصيد 164 مساهمة بالدوري السعودي عبر التاريخ.

وعزز عبد الرزاق مكانته في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 130 هدفًا، وذلك في 139 مباراة، بينما يتصدر القائمة السومة أيضًا برصيد 144 هدفًا من 180 مباراة.

أرقام حمد الله ضد التعاون

لعب حمد الله المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، وسجل هدف واحد، وسدد الكرة 4 مرات، منهم 3 على المرمى، وواحدة خارجه.

وأهدر حمد الله فرصة محققة للتهديف، ودقة تمريراته هي 79%، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة للتهديف ولكن لم يتم استغلالها، ووقع في التسلل مرة واحدة، وتسبب في خطأ وحصل على خطأين.