حُسم الأمر .. تحديد موعد الظهور الأول لعمر السومة في دوري روشن بعد العودة

تعرف على موعد ظهور السومة في دوري روشن مجددً

أصبح النجم السوري عمر السومة، قاب قوسين أو أدنى من الظهور مجددًا في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك رفقة نادي العروبة، بعد سنوات قضاها مع الأهلي.

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وقضى السومة مع الأهلي 8 سنوات، خلال الفترة من 2014 حتى 2022، ثم انتقل إلى العربي القطري، الذي رحل عنه في يناير الجاري، ليقترب من الانتقال إلى العروبة.

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وكشف عبد المجيد الرميثي مراسل قناة SSC، عن موعد ظهور عمر السومة في دوري روشن مجددًا، حيث أكد على أنه سيصل غدًا الأحد إلى المملكة.

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وقال الرميثي: "عمر السومة سيصل غدًا في تمام السادسة مساءً للتوقيع على العقود، وسيظهر خلال مباراة العروبة أمام الخليج بالجولة 15 بدوري روشن".

وأضاف: "سيقيم نادي العروبة لعمر السومة حفلًا على أرضية ملعب جامعة الجوف، من أجل الترحيب به".

وسيلعب نادي الخليج أمام نظيره العروبة يوم الجمعة المقبل 17 يناير الجاري، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهو موعد ظهور السومة مع الفريق.