عمر السومة يفاجئ السعوديين .. قرار مصيري قبل تحطيم عبدالرزاق حمدالله "رقمه التاريخي"

مفاجأة عمر السومة المرتقبة..

16 هدفًا فقط يفصل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن تحطيم رقم الأسطورة السورية عمر السومة؛ كأفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

السومة الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي العربي القطري، سجل 144 هدفًا خلال 8 سنوات في الملاعب السعودية، جميعها كانت مع الأهلي؛ بينما سجل حمدالله 129 هدفًا مع النصر والاتحاد، في 6 مواسم.

ويستعد النجم المغربي لموسمه السابع في الملاعب السعودية؛ حيث انتقال منذ أيام قليلة من الاتحاد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ على أمل تحطيم رقم الأسطورة السورية.

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وفي ظل كل ذلك.. فجّرت صحيفة "عكاظ"، مفاجأة من العيار الثقيل؛ عن اقتراب عمر السومة من "العودة" إلى الدوري السعودي للمحترفين، من جديد.

الصحيفة كشفت عن تلقي السومة البالغ من العمر 35 سنة، عددًا كبيرًا من العروض السعودية؛ خاصة في ظل تألقه بالملاعب القطرية مع نادي العربي، خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت إلى أن العروض المقدمة لمهاجم الأهلي السابق؛ جاءت من أندية سعودية في مناطق "القصيم، الغربية والشرقية"؛ حيث يتجه اللاعب إلى قبول أحدهم بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن السومة، الذي انضم إلى الأهلي في صيف 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي؛ هو الهداف التاريخي للعملاق السعودي "محليًا وقاريًا".