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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

إشادة عالمية بهدف عمر السومة في الاتحاد

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سجل أمس هدفًا رائعًا في مرمى الاتحاد خلال مباراة ديربي جدة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم مقطع فيديو لهدف اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.

السومة سجل أمس هدفًا رائعًا في مرمى الاتحاد خلال مباراة ديربي جدة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد متقدماً على الأهلي قبل أن تصل الكرة إلى السومة في الدقيقة 78، ليستلمها بصدره قبل أن يقفز في الهواء ويسجل هدف التعادل بهذه الطريقة وينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

ونشر حساب الفيفا في تغريدته مع الهدف علامة حيرة، للناقل الرسمي للحساب لبطولة الدوري السعودي للمحترفين الذي طالب بمنح اللاعب جائزة بوشكاش على هذا الهدف.

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وعلق حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الناطق باللغة الإسبانية، على الديربي وقال "يا لها من طريقة لتعادل النتيجة في قمة سعودية، ولكن عمر السومة سجل بهذا الشكل.

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