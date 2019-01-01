عمرو جمال: لم أتوقع أن يتم قيدي في قائمة الاهلي

اللاعب كان يستعد للرحيل عن الأهلي خلال الفترة القادمة قبل ان يتم قيده

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عمرو جمال، لاعب النادي الأهلي، أنه لم يتوقع أن يتم قيده مع فريقه وأن عقده سينتهي خلال الأشهر القادمة بعدما تم وضعه في قائمة الانتظار.

وقال عمرو جمال في تصريحات تلفزيونية: "فوجئت بتفعيل عقدي، أثناء استعدادي للانتقال إلى الدوري البرتغالي، جددت عقدي قبل الاحتراف في فنلندا ولكن لم يتم توثيقه حينها".

وواصل: "لم يتفاوض معي أحد من إدارة الزمالك، لقد أغلقت هذا الباب أمام بعض الوسطاء الذين حاولوا التواصل معي".

وأشار جمال إلى أنه كان قريبا من الانضمام إلى نادي لوزين السويسري في عام 2012، بعدما تلقى العرض من احد رجال الاعمال.

وأكمل: "فوجئت حينها بمحمود الخطيب، طلبني وعقد جلسة معي لتوقيع العقد، قام بتحفيزي وطالبني بتسجيل ستة أهداف، إلا أنني سجلت 26 هدفاً في اول موسم لي".

الجدير بالذكر ان الأهلي، قام بقيد عمرو جمال في القائمة المحلية، خلال الفترة الماضية، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في الدوري.