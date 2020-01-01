عمدة لندن: المدينة غير جاهزة لاستضافة مباريات البريميرليج

أزمة جديدة تواجه استئناف البريميرليج وتهدد أفراح ليفربول

قال صادق خان عمدة مدينة لندن إنه من السابق لأوانه الحديث عن استضافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي وسط استمرار تفشي فيروس كورونا، لكنه يتطلع للعودة في بداية يونيو المقبل.

وعارض عدد من أندية الدوري الإنجليزي فكرة إجراء المباريات المتبقية على أرض محايدة، والتي تم اقتراحها من أجل التباعد الاجتماعي.

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وتم مناقشة لندن كموقع مقترح لإجراء المباريات المتبقية، مع ذكر ملعب الإمارات معقل آرسنال واستاد لندن معقل نادي وست هام كأماكن محتملة.

لكن عمدة المدينة حذر من ذلك وأكد أنه من غير المنطقي أن يحدث، حيث قال إنه من السابق لأوانه مناقشة استضافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن.

وأضاف: "بشكل صادق أنا حريص للغاية على استئناف الدوري الممتاز والرياضة المحترفة بشكل عام، ولكن يجب التحدث في الأمور الأكثر أهمية"

وتابع: "مع بقاء البلاد في قبضة هذه الأزمة، ومع تزايد حالات الإصابة ومئات الأشخاص الذين يموتون كل يوم أعتقد أنه من السابق لأوانه مناقشة استئناف الدوري الممتاز والمنافسات الرياضية في العاصمة"

وأردف: "هناك أسئلة كثيرة يمكن طرحها حول كيفية تدرب اللاعبين بأمان، وكيف يسافرون إلى المباريات وكيف يمكنهم لعب مباريات المنافسات دون خطر انتشار العدوى"

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يذكر أن الحكومة الإنجليزية قد أعطت الضوء الأخضر من أجل استكمال الدوري الممتاز في بداية يونيو المقبل، والذي يتبقى فيه 9 مباريات.