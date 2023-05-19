عمته ترد .. هل وجد ابن كريستيانو رونالدو "فتاة أحلامه" بعد الانتقال إلى النصر؟

عمة كريستيانو رونالدو جونيور ردت على السؤال الذي حير الملايين

كشفت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن حقيقة عثور ابن الأسطورة البرتغالية، على "فتاة أحلامه".

وكريستيانو جونيور "الابن" يلعب حاليًا في أكاديمية نادي النصر؛ بعد انتقال والده في شهر يناير الماضي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العالمي.

ونقلت صحيفة "sportskeeda" عن إلما قولها: "هذا الفتى رائع.. سيكون لديه العديد من الصديقات قريبًا".

وأكدت عمة كريستيانو "الابن"، أنه لا يزال صغيرًا على الارتباط والمواعدة، حيث يبلغ من العمر 12 سنة فقط، ويركز حاليًا على أن يسير على خطى والده، في عالم الساحرة المستديرة.

ومن ناحيتها.. أوضحت الصحيفة، أن كريستيانو جونيور الذي لعب في أكاديميات ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، يتبع نفس نظام والده في اللياقة البدنية والنظام الغذائي.

جدير بالذكر أن كريستيانو "الابن"، وُلد في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2010؛ وهو تحت رعاية رونالدو "الأب" منذ ذلك الوقت، جنبًا إلى جنب مع جورجينا رودريجيز؛ حيث لم يتم الكشف عن هوية والدته البيولوجية، بسبب اتفاق قانوني بينها وبين الأسطورة البرتغالية.