عماد السيد معلنًا رحيله: إدارة الزمالك لم تحترمني

الحارس يعتذر لجمهور القلعة البيضاء

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن عماد السيد؛ حارس مرمى الزمالك، نهاية مشواره مع الفارس الأبيض، مؤكدًا انتقاله إلى الاتحاد السكندري.

الحارس شارك بالأمس في هزيمة الأبيض أمام الأهلي بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام الموسم، بخطأ فادح منه.

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وقال السيد، في تصريحاته للصحفيين أثناء مغادرة برج العرب: "عليّ الاعتذار لجمهور الزمالك على الخطأ الذي تسبب في استقبالنا هدف أمام الأهلي، والآن أشكرهم على الفترة الماضية، علاقتي بالزمالك انتهت، وأنا الآن لاعبًا في الاتحاد السكندري".

وأضاف: "إدارة الزمالك لم تحترمني،في الوقت الذي لدينا به أربع مباريات مهمة، قاموا بإرسال الاستغناء الخاص بي إلى الاتحاد منذ 15 يومًا، لا أعرف كيف حدث هذا؟!".

يذكر أن الزمالك خسر لقب الدوري بعدما تجمد رصيده عند النقطة 72 متأخرًا عن الأهلي، بطل الموسم، بثماني نقاط.

وكان الحارس صاحب الـ33 عامًا قد انضم للزمالك في صيف 2018 قادمًا من إنبي، لكنه لم يشارك سوى في ست مباريات بالدوري، استقبل خلالها ثمانية أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة.