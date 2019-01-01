عماد السيد: جاهزون للفوز على النجم الساحلي

حارس مرمى الزمالك عماد السيد واثق من قدرة الفريق على الفوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك عن ثقته في قدرات فريقه على الفوز على النجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيستضبف ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.

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واعتبر عماد السيد المباراة هي نهائي مبكر للبطولة، وأكد أن الزمالك سيخوض مباراة الذهاب من أجل الفوز فقط، وحسم النتيجة قبل لقاء الإياب بتونس.

وقال عماد السيد في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "لاعبو الزمالك جاهزون لخوض المباراة، ونتمنى الفوز بنتيجة كبيرة قبل لقاء الإياب".

يشار إلى أن النجم الساحلي كان قد توج بكأس زايد للأندية الأبطال مؤخرًا.

يذكر أن الفريق المصري الوحيد الذي توج بكأس الكونفيدرالية هو النادي الأهلي، مع مدربه الأسبق جاريدو.