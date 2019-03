في أول ظهور له - علي عدنان رجل المباراة بعد حصد وايتكابس أول نقطة

شارك العراقي علي عدنان؛ المحترف في صفوف فانكوفر وايتكابس الكندي، أساسيًا فجر اليوم الأحد، في مواجهة فريقه أمام سياتل ساوندرز، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأمريكي.

وتعد هذه المباراة أول لقاء يخوضه العراقي مع فريقه الكندي، الذي انضم له خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد تألقه في كأس آسيا الإمارات 2019.

رفاق عدنان تمكنوا من إنهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتحصلوا على أول نقطة لهم في الموسم الجاري بعد ثلاث هزائم متتالية.

وحصل علي عدنان على لقب رجل المباراة بعد ظهور بشكل رائع، رغم أنها أول مشاركة رسمية له مع وايتكابس.

All your stats from BC Place. Congrats to Ali Adnan your Man of the Match.#VANvSEA | #VWFC pic.twitter.com/hE85vBX7cn