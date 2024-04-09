المعركة مستمرة .. علي البليهي يستفز كريستيانو رونالدو برسالة نارية بعد السوبر

تصريح مفاجئ قبل مواجهة الاتحاد للمرة السادسة

وجه علي البليهي، مدافع الهلال، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد فريق النصر بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة الديربي الأخيرة.

وتعرض رونالدو، للطرد المباشر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها النصر أمام غريمه الهلال (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد اشتباكه مع البليهي.

وقال البليهي في تصريحات للصحفيين بالمنطقة المختلطة بعد المباراة: "أقول لكريستيانو يوصل بالسلامة إن شاء الله"، في إشارة إلى رحيله مع فريقه عن الإمارات بعد خسارة السوبر.

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وعندما سئل عن مباراة الاتحاد المرتقبة في نهائي كأس السوبر، قال مدافع المنتخب السعودي: "نحن والاتحاد فريق واحد".

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد، حامل اللقب، في نهائي السوبر السعودي يوم الخميس المقبل، بعدما تغلب العميد على الوحدة في نصف النهائي (2-1).

وتعد هذه هي المواجهة السادسة بين الهلال والاتحاد خلال الموسم الجاري، علمًا بأن الزعيم فاز بالمباريات الخمس الماضية في الدوري السعودي "مرتين"، دوري أبطال آسيا "مرتين" والبطولة العربية للأندية.