ليس علي البليهي .. لاعب الهلال يتعرض للهجوم بسبب "الاستعلاء" والدليل مباراة الاتحاد!

بعد خروج الهلال من ربع نهائي كأس الملك..

نال علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، نصيب الأسد من الانتقادات، خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك على خلفية لقطة الهدف الأول الذي أحرزه كريم بنزيما في شباك ياسين بونو.

بنزيما والحارس رايكوفيتش، كانا كلمة السر في تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك، بإقصاء حامل اللقب، بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (2-2)، في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث سجل نجم ريال مدريد السابق، هدفي العميد، وتمكن الحارس الصربي من التصدي لـ3 ركلات من لاعبي الهلال بعد اللجوء للترجيحية.

وعلى صعيد آخر، فإن البليهي لم يكن وحده الذي تعرض للهجوم، من قِبل لاعبي الهلال، ولكن أيضًا لاعب الوسط محمد كنو، الذي أهدر الركلة الترجيحية الأولى، بعد طريقة تنفيذه للركلة المثيرة للجدل، حيث توجه ببطء وقفز قبل تسديد الكرة، ليتصدى لها رايكوفيتش.

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وقال الناقد عبد الله بن زنان، عبر برنامج "صدى الملاعب"، إن طريقة تنفيذ محمد كنو لركلة الترجيح أمام الاتحاد، بها استعلاء على كرة القدم، وكان يفضل عدم تنفيذها بتلك الطريقة في مباراة خروج مغلوب، ولا تقبل أنصاف الحلول، متمنيًا بأن يتوجه لتنفيذ الركلة الأولى، لاعب آخر غير كنو.

ومن جانبه، قال الناقد تركي العواد، عبر برنامج "في المرمى"، إن التسديدة الأولى لكنو، كانت الأسوأ في مباراة الهلال والاتحاد، مضيفًا أن الحارس رايكوفيتش كان واقفًا ومتوقعًا توجه كرة كنو، كما أن الطريقة التي سددها لاعب الهلال، لم يعد أحد ينفذها، بعدما كانت موجودة قبل 3 أو 4 سنوات، وكان المنتخب الإيطالي ينفذها بطريقة جميلة.

وحجز الاتحاد مقعدًا في نصف نهائي كأس الملك، ليضرب موعدًا مع الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل، فيما يتأهل الفائز للمباراة النهائية، ليقابل الفائز من القادسية والرائد.