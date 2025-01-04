"البليهي والعويس سبب الفوضى" .. هجوم شرس على لاعبي منتخب السعودية و"إرث رينارد القديم"

"الاتحاد السعودي يتحمل المسؤولية كاملة"

ودع منتخب السعودية بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، من الدور نصف النهائي بعد خسارته من عمان (2-1)، وظهوره بمستوى غير مقنع، ليفتح أبواب التساؤلات حول مستقبل الأخضر في البطولات المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

وقال الإعلامي السعودي أحمد الشمراني في تصريحات عبر فضائية "MBC": "المنتخب يحتاج إلى فكر آخر ونوعية لاعبين آخرين غير المسيطرين حاليًا على التشكيلة، راح رينارد ورجه بإرثه القديم ويلعب بنفس الأسماء وليس لديه بدلاء أقوياء".

وأضاف: "غرفة ملابس منتخب السعودية بها حالة فوضى، فما حدث من تصريحات للاعبين والاستفزازات والرد على المنافسين لا يليق بمنتخب يريد المنافسة على بطولة ويركز على أهدافه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع الشمراني: "لاعبونا من قبل مباراة العراق تركيزهم خارج الملعب، يردون على التصريحات الخارجية ولا يركزون في الملعب، كان يجب عزل غرفة الملابس عن مثل هذه التصرفات، ويتحمل ذلك المسؤولون عن المنتخب واتحاد الكرة السعودي".

وواصل: "بعد الخسارة من عمان ووداع البطولة فتحنا بابًا للشماتة من تصريحات البليهي الاستفزازية وحركات العويس أمام الكاميرات، كل ذلك بسبب غياب الحزم والقوة من المسؤولين داخل غرفة الملابس".

وختم الشمراني: "لم أجد أي منتخب في البطولة يخرج لاعبوه بمثل هذه التصريحات غير لاعبي السعودية، حتى لاعبي العراق لم يصدروا أي تصريحات استفزازية، رغم ما قاله يونس محمود والتزموا".