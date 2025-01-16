إثارته للجدل ليست داخل الملعب فقط .. رسالة جديدة تعيد مفاوضات الهلال مع علي البليهي إلى نقطة الصفر!

ماذا يحدث في مفاوضات الهلال مع علي البليهي؟

لا يزال مستقبل علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، غير واضح المعالم، في ظل عدم خروج أي تأكيدات رسمية من قِبل النادي، بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في الصيف المُقبل.

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وذكرت تقارير خلال الساعات الماضية، بأن علي البليهي قرر الرضوخ لإدارة الهلال، ووافق على تجديد عقده، بعدما طلب التجديد لموسمين، حتى صيف 2027، فيما عرضت إدارة الزعيم عليه، موسمًا واحدًا فقط.

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في المقابل، ذكر الإعلامي علي هبه، عبر منصة (إكس)، بأن ما تردد بشأن موافقة البليهي على تجديد عقده، غير صحيح؛ حيث لم يوافق على العرض المالي المقدم له من الهلال.

ويتواصل الجدل مع البليهي، ليس داخل الملعب فقط، باحتفالاته أو استفزازه للخصوم، ومؤخرًا بأدائه الذي لاقى العديد من الانتقادات، بشأن ارتكاب أخطاء دفاعية مؤثرة، قبل أن يرد على الانتقادات، في مباراة العروبة، بالجولة الرابعة عشرة من دوري روشن، بتسجيله هدفًا، ليصبح المدافع الأكثر تسجيلًا في دوري المحترفين السعودي، برصيد 17 هدفًا.

وجاء الجدل هذه المرة خارج الملعب، بشأن مفاوضات الهلال مع البليهي الذي يعد محل ثقة كبيرة من قِبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والذي يستعين باللاعب بشكل أساسي، ومنحه شارة القيادة أمام العروبة، في ظل مساعي الإدارة لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، بعد دخولهم الفترة الحرة، وعلى رأسهم سالم الدوسري والبليهي ومحمد كنو، من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، في الصيف المُقبل.

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ومنذ انتقاله إلى صفوف الهلال، قادمًا من الفتح في صيف 2017، وشارك البليهي في 236 مباراة رسمية في جميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.