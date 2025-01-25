برفقة علي الأسمري .. "عائلة" لاعب الأهلي تشجعه على الانتقال إلى نيوم

ظاهرة رحيل نجوم الأهلي المحليين تتواصل..

يبدو أن نادي نيوم، متصدر دوري يلو للدرجة الأولى، قرر اقتناص أكثر من لاعب في صفوف الأهلي، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الميركاتو الشتوي.

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وكشفت تقارير عن اقتراب علي الأسمري، لاعب وسط الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نيوم، في الانتقالات الشتوية الجارية، بعد دخوله الفترة الحرة مع الراقي.

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه على الرغم من اتفاق ريان حامد، مع إدارة الأهلي، على تجديد عقده بعد دخول الفترة الحرة، إلا أن نادي نيوم دخل على خط المنافسة، بعرض أعلى من أجل اقتناص توقيع اللاعب.

وكانت إدارة الأهلي تخطط لتجديد عقد ريان حامد، بداية من شهر فبراير المُقبل، إلا أن العرض الجديد قد يشجع اللاعب على تحويل دفته إلى متصدر دوري يلو، خاصة وأن عائلة اللاعب ترغب في نيوم ومشروعه الجديد الذي طُرح عليه، على أن يتخذ قراره خلال الساعات المُقبلة.

وفي حالة توصل ريان حامد لاتفاق مع نيوم، فإن النادي سيتحرك لشراء المدة المتبقية من عقده مع الأهلي، من أجل حسم انتقاله في الشتوية، وعدم الانتظار للفترة الصيفية المُقبلة.

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وكان الأهلي قد قرر مخالصة اللاعب فهد الحمد، ليرحل عن قلعة الراقي، في الفترة الشتوية، في ظل عدم إبرام النادي الجداوي، أي انتقالات حتى هذه اللحظة.