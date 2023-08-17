على هامش مونديال السيدات .. حكومة نيوزلندا تتسبب بإحراج إنفانتينو

الانتقادات تُلاحق جياني إنفانتينو!

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتم تزويد الرئيس جياني إنفانتينو بموكب شرطة أثناء زيارته خلال كأس العالم للسيدات، ولكن تم رفض هذا الطلب من قبل شرطة نيوزيلندا.

وصرح متحدث باسم الشرطة في بيان يوم الخميس أن شرطة نيوزيلندا تلقت طلبًا لتوفير موكب شرطة، ولكنه "تم رفضه بعد تقييمه وفقًا لإجراءات العمل القياسية"، حيث عادةً ما تحتفظ نيوزيلندا بالمواكب الشرطية لرؤساء الدولة وبعض الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.

إنفانتينو قام بزيارة نيوزيلندا لزيارة مدن البلاد المستضيفة لكأس العالم للسيدات، حيث هبط في البلاد قبل انطلاق البطولة، وأجرى إنفانتينو العديد من رحلاته بين المدن في نيوزيلندا على متن طائرة خاصة، قبل أن يقوم بزيارات إلى كاليدونيا الجديدة وتاهيتي وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو وجزر سليمان وفيجي وتونجا وجزر كوك وساموا الأمريكية.

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وواجه إنفانتينو انتقادات بسبب غيابه عن حضور المباريات، بالمقارنة مع كأس العالم قطر 2022.

كما تم تطبيق قرار عدم تزويد اللاعبين بمواكب شرطة في نيوزيلندا - وتم السخرية منه من قبل قائدة نيوزيلندا الكابتن ألي رايلي عندما تعطل الفريق في حركة المرور ووصلوا قبل انطلاق المباراة بوقت قصير.

في مقابلة مع برنامج "The Re-cap Show: World Cup edition" قالت قائدة منتخب نيوزيلندا للسيدات رايلي أن الفريق تأخر بسبب حركة المرور بشكل كبير حتى تبقى لهم 13 دقيقة فقط للإحماء: "لا أعرف ما إذا كان أي شخص خارج الفريق يعلم بذلك، ولكن كنا متأخرين جدًا عن المباراة".

وأتمت: "كان هناك ازدحام مروري سئ، أعتقد أنه لم يكن هناك موكب شرطة، وفي نقطة ما، سمع الفريق صفارات الإنذار وظنوا أن موكب شرطة قد وصل - لكن سيارة الدورية مرت في طريقها إلى مكالمة أخرى".