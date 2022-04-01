على هامش قرعة كأس العالم.. إنفانتينو يدعو العالم للتوحد

توقع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يكون كأس العالم فيفا قطر 2022 الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة.



وقال إنفانتينو في كلمته على هامش قرعة كأس العالم التي جرت اليوم الجمعة في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة: "نسخة 2022 ستكون الأفضل في تاريخ كأس العالم، قطر ستستضيف أكثر من 3 ملايين مشجع من شتى أنحاء العالم".



علينا التوحد

وتطرق إنفانتينو إلى المشكلات السياسية العالمية التي تحدث في الوقت الراهن، عطفًا على الأزمة الروسية الأوكرانية.



وطالب إنفانتينو "قادة العالم" بـ"إيجاد حلول لتوحيد العالم" قبل هذه اللحظات التي "ننتظر فيها توحد بعضنا البعض" بينما "العالم منقسم" على حد تعبيره.



قرعة نارية للعرب

وأسفرت قرعة كأس العالم فيفا قطر 2022 عن مباريات نارية مرتقبة، بينما وقع العرب في مجموعات قوية للغاية.



فالمنتخب القطري المضيف يأتي على رأس المجموعة الأولى التي تضم كلًا من هولندا والإكوادور والسنغال.

أما المنتخب السعودي فوقع في مجموعة نارية برفقة كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.



فيما حل المنتخب التونسي في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك ومتأهل من الملحق الدولي الأول.



أما المنتخب المغربي فوقع في مجموعة واحدة مع كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.

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