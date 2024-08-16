على غير المعتاد .. "ألوان" الهلال والنصر تفاجئ الجماهير بنهائي كأس السوبر!

الهلال والنصر بمظهر غير معتاد بنهائي السوبر

فاجئ ناديي الهلال والنصر الجماهير قبل المواجهة المنتظرة بينهما، بسبب الألوان التي سيظهرون بها، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء غدٍ السبت، في نهائي كأس السوبر المقام حاليًا في أبها، بعد أن تخطى الثنائي دور النصف نهائي على حساب الأهلي والتعاون بالترتيب.

وكشف الحساب الرسمي لكأس الدرعية للسوبر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن الزي الذي سيرتديه النصر والهلال في المواجهة المنتظرة.

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وسيرتدي النصر زيه الاحتياطي "الأزرق"، بينما سيلعب الهلال المواجهة بالزي الاحتياطي أيضًا "الأبيض"، في مفاجأة لم يتوقعها الجميع.

يُذكر أن الزي الأساسي لنادي الهلال هو الأزرق، بينما الزي الأساسي لنادي النصر هو الأصفر، حيث اعتادت الجماهير على أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تكون بالزي الأساسي.